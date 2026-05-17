Martín Fierro 2026: día, horario, TV y cómo ver online la ceremonia

La entrega del Martín Fierro 2026 entró en la cuenta regresiva. Dicha ceremonia tendrá lugar el lunes 18 de mayo a partir de las 19 y contará, como es de costumbre, con la clásica transmisión de la alfombra roja con la presencia de distintas celebridades del mundo del espectáculo.

La premiación, que se realizará en el Hotel Hilton y será conducida por Santiago del Moro , reconocerá a los ganadores de cada una de las 35 categorías en la que se divide la gala.

Los Martín Fierro 2026 se llevan a cabo este lunes 18 de mayo en el Hotel Hilton, con la previa de la ceremonia desde las 19 horas, y con la premiación a partir de las 21 horas .

Como ya es costumbre, la clásica alfombra roja recibe a los invitados y ternados con breves entrevistas y todos los looks en la llegada al Hotel Hilton.

La entrega de los Martín Fierro se puede ver en vivo por televisión en Telefe este lunes 18 de mayo a las 21 horas . A continuación, este es el número del canal en la grilla televisiva, según la distribuidora de cable:

A su vez, también se puede seguir a través de YouTube y Twitch por Streams Telefe.

A continuación figuran todas las categorías que se premiarán y los ternados en cada una:

Fuente: La Nación