Mariano Navone perdió ante Hamad Medjedovic en la tercera ronda del Masters 1000 de Roma

Mariano Navone (44° del ranking) y Hamad Medjedovic (67°) se enfrentaron en Roma , un partido en el que ambos buscaban lograr su mejor resultado en un torneo de Masters 1000, la categoría más alta después de los Grand Slams. Y, al final, en el court Nicola Pietrangeli (el más pintoresco del Foro Itálico, rodeado de estatuas de mármol), se impuso el serbio por 4-6, 6-3 y 6-4 en 3 horas y dos minutos, para avanzar a los octavos de final (el próximo obstáculo será el español Martín Landaluce, que venció al local Mattia Bellucci por 6-4 y 6-3).

Navone (25 años), que derrotó al número 5 del mundo, el canadiense Felix Auger-Aliassime, en la segunda ronda, logrando así su primera victoria ante un top 10, este lunes jugó por primera vez la tercera ronda en un Masters 1000. Llegó al partido frente a Medjedovic con un registro de siete triunfos y una derrota frente a jugadores ubicados afuera del top 50 en polvo de ladrillo en esta temporada, con su única derrota ante Matteo Berrettini, en la segunda ronda del Challenger de Cagliari (el romano era 92° del tour; fue número 6 en 2022).

Hoy, aproximadamente a las 14 de la Argentina, el platense Thiago Tirante (69°) se medirá con el italiano Flavio Cobolli, décimo preclasificado, también por la tercera ronda de Roma.

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.

Fuente: La Nación