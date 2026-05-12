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NACIONALES

Marcha universitaria: a qué hora es, los cortes de calles y puntos de concentración este martes 12 de mayo

Redacción CNM mayo 12, 2026

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Este martes 12 de mayo se realizará una nueva Marcha Federal Universitaria con movilizaciones en distintos puntos del país y un acto central previsto en Plaza de Mayo.

La protesta fue convocada por universidades nacionales, centros de estudiantes, gremios docentes y organizaciones vinculadas al ámbito científico y educativo para reclamar por el financiamiento universitario y la situación salarial del sector.

El acto principal será a las 17:00 en Plaza de Mayo , aunque las concentraciones comenzarán desde el mediodía en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

Se espera una importante movilización durante toda la tarde, especialmente en el microcentro porteño y sobre Avenida de Mayo.

Estos son los principales lugares de encuentro previstos:

Además, la Universidad Nacional de Quilmes realizará una concentración previa a las 12 en su campus de Bernal , y luego una segunda convocatoria a las 14 en Avenida de Mayo y Bernardo de Yrigoyen .

Debido a la magnitud de la convocatoria, se esperan cortes totales y parciales desde el mediodía en varios puntos estratégicos del centro porteño.

Las principales zonas afectadas serán:

Se recomienda evitar circular por el microcentro entre las 13 y las 19 , ya que podrían registrarse demoras importantes en colectivos, taxis y tránsito particular.

El reclamo principal apunta al cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario , además de exigir una recomposición salarial para docentes y no docentes.

Fuente: TN


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