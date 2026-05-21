MADARIAGA: Un festejo patrio y en comunidad

MADARIAGA

General Madariaga se prepara para celebrar el Día de la Patria con una jornada especial abierta a toda la comunidad. El próximo lunes 25 de Mayo, el municipio llevará adelante un gran festejo en la Plaza Madariaga, ubicada frente al Palacio Comunal sobre calle Irigoyen 347.





Las actividades comenzarán a las 11 de la mañana con el acto oficial y luego continuarán distintos espectáculos y presentaciones artísticas para compartir en familia durante toda la jornada.





Además, desde las 10 horas, instituciones educativas de la ciudad instalarán sus puestos en la plaza con venta de chocolate caliente, café, tortas, budines, productos dulces y empanadas, conformando un amplio patio de comidas típico de la fecha patria.





También participará el Mercado de la Estación, que volverá a sumarse a las actividades con sus habituales propuestas para vecinos y visitantes.





Desde el municipio invitaron a la comunidad a participar de esta celebración popular que buscará reunir a vecinos, instituciones y artistas locales en una fecha emblemática para el país.