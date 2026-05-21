Décimo aniversario: la nueva edición de la Noche de las Ideas reúne a un coro de pensadores y artistas en el Colón

Con el lema “Abrir caminos”, viernes y sábado en la ciudad de Buenos Aires, y también en otras nueve localidades del país (Mendoza, Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, Tandil, Córdoba, La Plata, Pinamar y San Salvador de Jujuy), se celebra la décima edición de la Noche de las Ideas con una programación centrada en cuestiones de interés global: ciencias, artes, tecnopolítica, ecología, feminismo, inteligencia artificial y derechos humanos . Participan 35 invitados nacionales e internacionales en catorce charlas, exposiciones y talleres, con entrada libre y gratuita.

Los encuentros porteños (más diurnos que nocturnos) tendrán lugar en el Centro de Experimentación del Teatro Colón (CETC) y en el Salón Dorado, a partir del viernes a las 17, con una mesa sobre el aprendizaje de lenguas en la era de la IA con Mariana Rossetti, Pablo Vicari, Patrick Chardenet y Vanessa Romualdo. El evento concluirá el sábado a las 21, con la performance Ars Natura , con música electrónica, luces, humo y proyección de imágenes en 3D.

En la conferencia inaugural, “¿Cómo pensar el porvenir?”, este viernes a las 19, la especialista en geopolítica de la tecnología, Asma Mhalla; la filósofa y referente del pensamiento feminista, Camille Froidevaux-Metterie, y el filósofo Michaël Foessel (los tres franceses) conversarán con el filósofo Tomás Balmaceda acerca de las transformaciones del sujeto, el poder y la democracia. Se hará con traducción simultánea del francés al español.

Además de los mencionados, participarán, entre otros, la especialista en política exterior Maud Quessard y el especialista en América Latina Christophe Ventura , el historiador Antoine Lilti , la filósofa Emma Carenini , la escritora Phoebe Hadjimarkos Clarke , la urbanista Cécile Diguet y la arquitecta especialista en técnicas constructivas tradicionales Frédérique Jonnard . Por la Argentina, estarán ideando en vivo el biólogo e investigador Diego Golombek , el filósofo Martín Adrián De Mauro Rucovsky, las sociólogas Flavia Costa y Melina Vázquez, el politólogo y periodista José Natanson, el arquitecto Matías Beccar Varela y la investigadora especialista en conflictos socioambientales, Melisa Argento, entre otros.

Frédéric Depetris , director del Institut français d’Argentine y consejero de Cooperación y Acción Cultural de la embajada de Francia en la Argentina, afirma que a lo largo de estos diez años de intercambio cultural y artístico entre Francia y la Argentina se ha trabajado “para generar encuentros que no se limiten a dar una respuesta, sino que inauguren verdaderos espacios para la conversación; nos parece clave generar y posibilitar, preguntas y respuestas en plural”.

“Tendremos debates y performances culturales abiertas al público alrededor de los grandes desafíos contemporáneos: cuáles son los caminos posibles de emancipación frente a los desafíos políticos, sociales, ambientales y tecnológicos del presente -agrega-. La lucha contra la desinformación , la reflexión sobre las transformaciones democráticas y tecnológicas, la participación activa de las juventudes y la ciencia como fuente de esperanza”.

La Noche de las Ideas cuenta con el patrocinio del Institut français d’Argentine y el Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores de Francia, Fundación Medifé y Total Energies, junto con SIPED Búzios y CFA UBA y Novotel. En Buenos Aires, el evento está coorganizado por el Centro de Experimentación del Teatro Colón (CETC). “ Es vital para estos eventos que fundaciones y empresas sumen su apoyo y sus recursos humanos , al igual que las entidades en cada ciudad”, dice Detpetris.

“Sostener el acompañamiento a la Noche de las Ideas no es un hecho meramente celebratorio o de agenda; es la reafirmación de una sospecha que hoy es certeza: no hay salud posible sin el espesor de la cultura -dice Daniela Gutiérrez , gerenta general de Fundación Medifé-. La cultura y el arte son la infraestructura simbólica que nos permite tramitar el dolor, metabolizar la incertidumbre contemporánea y construir horizontes comunes. Una sociedad que piensa es, fundamentalmente, una sociedad más sana”.

Para Gutiérrez, el evento franco-argentino se convirtió en “un laboratorio vivo del pensamiento contemporáneo gracias a la generosidad y el brillo de los invitados: filósofos, científicos, artistas y pensadores locales e internacionales nos han prestado sus categorías conceptuales para ayudarnos a formular mejores preguntas ante las encrucijadas de nuestra época; sus voces han dejado una huella duradera en nuestra comunidad académica y cultural, recordándonos que el pensamiento es siempre una construcción colectiva y polifónica”.

“En un tiempo de emergencias, la cooperación internacional representa un modelo de colaboración urgente: un diálogo simétrico y fecundo que cruzas fronteras para potenciar el pensamiento crítico”, concluye.

El sábado, a partir de las 13, se hablará de los “nuevos rostros de la extrema derecha”, los desafíos de la virtualidad, la tecnopolítica y los imaginarios de la ciencia, entre otras cuestiones. La artista franco-argentina Marina Wainer, a las 14:30, brindará un taller de “creación especulativa” con herramientas de IA.

Consulte la programación completa de la Noche de las Ideas en el Colón en este enlace.

Las entradas para la Noche de las Ideas en el Colón se retiran en boletería del Pasaje Carruajes (Tucumán 1171), los dos días del evento, una hora antes del comienzo de las actividades.

Fuente: La Nación