MADARIAGA - PRIMERO EN CNM: Le ofrecieron dólares a bajo precio, transfirió más de 4 millones y fue estafada

Una vecina de General Madariaga denunció haber sido víctima de una estafa luego girar dinero para comprar dólares a través de un contacto que recibió por WhatsApp y terminar transfiriendo más de cuatro millones de pesos a una cuenta desconocida.
Según consta en la denuncia realizada ante la Justicia, la mujer recibió un mensaje enviado desde el teléfono de su hermana, donde le comentaban que una vecina de nuestra ciudad estaba ofreciendo vender 5 mil dólares. Ante esa posibilidad, decidió avanzar con la operación, aunque indicó que solamente podía adquirir 3 mil dólares al ventajoso valor de $1370 pesos por cada dólar.
En ese contexto, realizó una transferencia bancaria por un total de $4.110.000 a una cuenta a nombre de una tercera persona, cuyos datos desconocía. Sin embargo, minutos después fue advertida de que el teléfono de la supuesta vendedora había sido hackeado y que el ofrecimiento nunca había sido real.
La víctima confirmó que nunca recibió el dinero acordado y que todo habría formado parte de una maniobra fraudulenta. La causa fue caratulada como “defraudación informática” y quedó en manos de la UFI descentralizada de General Madariaga.
