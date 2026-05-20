Acusó a su mejor amigo de salir con su novia, lo apuñaló y se fugó: lo detuvieron cuatro años después

Durante años fue “ Don Rolo ” para los vecinos de José C. Paz . Un jubilado de 69 años que caminaba por el barrio sin levantar sospechas. Pero detrás de ese nombre falso se escondía un hombre acusado de haber intentado asesinar a su mejor amigo a puñaladas, que llevaba casi cuatro años prófugo de la Justicia.

La captura se concretó en las últimas horas en una casa de la calle Centenario, tras una investigación de la División Homicidios de la Policía Federal Argentina.

El acusado, cuyo verdadero nombre es Raúl Paz , tenía pedido de captura por tentativa de homicidio y era buscado por orden de la UFI N° 5 de San Martín, a cargo del fiscal Ignacio Correa.

La historia comenzó en mayo de 2023, cuando el agresor invitó a su amigo a su casa en Caseros. Pero esa noche, bajo los efectos del alcohol, Paz empezó a reprocharle a su invitado una supuesta relación con su pareja.

La discusión escaló rápidamente y, de acuerdo con la investigación, el dueño de casa sacó una navaja y atacó a la víctima a puñaladas.

Paz desapareció tras el ataque, dejando a su amigo herido y sin posibilidades de pedir ayuda. Sin embargo, el hombre sobrevivió de milagro y lo incriminó.

Desde entonces, Raúl Paz inició una vida clandestina. Cambió de nombre, se hacía llamar “Rolando Reynoso” y se mudaba constantemente por distintos puntos de la provincia de Buenos Aires para evitar ser detectado.

Así, consiguió borrar sus huellas y mantenerse oculto durante casi cuatro años, hasta que un detalle lo traicionó: nunca abandonó del todo su rutina.

Los investigadores de la División Homicidios de la Policía Federal detectaron que el prófugo seguía cobrando su jubilación y una pensión . Incluso había solicitado un crédito bancario de 650 mil pesos, movimiento que permitió reconstruir parte de su recorrido.

Además, la casa de la calle Centenario al 2200, figuraba como domicilio fiscal.

Con esa información, los investigadores montaron un operativo encubierto y, al comprobar que el hombre volvía siempre al mismo lugar para dormir, pudieron capturarlo en las últimas horas sin que Paz ofreciera ninguna resistencia.

Ahora, quedó a disposición del Juzgado de Garantías N°6 de San Martín , a cargo de Elena Gabriela Persichini , imputado por “homicidio en grado de tentativa agravado”.

Fuente: TN