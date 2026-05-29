MADARIAGA: Funcionarios, gremios docentes y el fiscal mantuvieron una reunión para establecer protocolos de protección a trabajadores

MADARIAGA





La semana tuvo una jornada de paro a nivel local por parte de los docentes, en reclamo de mayor seguridad y para exigir avances en una causa originada semanas atrás en la puerta de la Escuela Nº 15, donde una madre insultó a una docente llamándola “estúpida”.





El caso fue escalando poco a poco. Se realizó una ampliación de la denuncia y se solicitó una medida cautelar para impedir que la denunciada pudiera acercarse a la escuela. Sin embargo, el juez Gastón Giles la denegó en dos oportunidades porque el relato contenía hechos que no habrían ocurrido. Por ejemplo, se aseguraba que la mujer había intentado “tirarle” la camioneta encima a la trabajadora escolar, aunque las imágenes de video incorporadas a la causa distan mucho de esa posibilidad.





Además, se explicó que el Código Procesal Penal establece que ciertas diferencias del ámbito escolar —si no revisten gravedad— constituyen faltas contravencionales que deben tramitarse en el Juzgado de Paz.





En el encuentro participaron autoridades municipales como Mara Simiele, secretaria de Gobierno; Roberto López, del área de Seguridad; Walter Mercuri, por la Fiscalía; y Pilar Corro, jefa distrital. También estuvieron presentes autoridades policiales y representantes de los gremios docentes.





Durante la reunión se abrió el debate acerca de cuáles son las principales situaciones conflictivas que se registran en las escuelas, cómo deben denunciarse y qué intervención corresponde según la gravedad de cada caso.





Los trabajadores escolares —sobre todo en determinados cursos— manifestaron estar cansados de las faltas de respeto, a lo que se suman algunos ataques y cuestionamientos de padres. También se dejó en claro que, para la Justicia, el derecho de los menores a estudiar y concurrir a clases debe ser preservado.