Madariaga: firmaron el contrato para avanzar con obras clave en el barrio de las 70 Viviendas

MADARIAGA

El intendente Carlos Esteban Santoro concretó la firma del contrato con la Cooperativa de Trabajo Grupo Alfa Limitada para poner en marcha una obra largamente esperada en el barrio Belgrano: la infraestructura integral para el sector conocido como las 70 Viviendas.

El acuerdo establece que la empresa, representada por su presidente Juan Pablo Bautista Ojeda Roses, tendrá a su cargo la ejecución completa de los trabajos, incluyendo la provisión de materiales y mano de obra. El proyecto apunta a resolver servicios esenciales y mejorar de manera sustancial la calidad de vida de las familias del barrio.

La intervención contempla tres ejes principales. Por un lado, la construcción de más de dos mil metros lineales de cordón cuneta en distintas calles del sector, lo que permitirá ordenar el escurrimiento del agua y mejorar la transitabilidad. A esto se suma el tendido de la red de agua corriente, que incluirá tanto la distribución general como las conexiones domiciliarias e instalaciones internas en cada vivienda. Finalmente, se avanzará con la ampliación del sistema de desagües cloacales, asegurando que todas las unidades queden conectadas a la red.

La inversión prevista supera los 333 millones de pesos y forma parte de un esquema de financiamiento que depende del envío de fondos por parte de la Provincia. En ese sentido, el municipio remitirá el contrato al Instituto de la Vivienda con el objetivo de acelerar los plazos administrativos y habilitar el inicio de los trabajos.

Una vez que se concrete el acta de inicio, la obra tendrá un plazo de ejecución de 180 días corridos. Además, se estableció un período de garantía de 90 días posteriores a la finalización, durante el cual la empresa deberá responder ante cualquier inconveniente que pudiera surgir.

El control de los trabajos estará a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos a nivel local, mientras que la supervisión y certificación del avance será responsabilidad del Ministerio de Hábitat de la provincia de Buenos Aires.

Con esta intervención, el municipio busca avanzar en la consolidación urbana del barrio y garantizar condiciones básicas de infraestructura que impacten de manera directa en la vida cotidiana de los vecinos.