MADARIAGA: La Salada Grande tendrá un fin de semana a pura pesca

MADARIAGA







La Laguna La Salada Grande se prepara para vivir un fin de semana a pura pesca, con la llegada del Gran Premio 65° Aniversario del Club de Pesca y Náutica, un evento que cada año convoca a competidores y visitantes de distintos puntos del país.





El intendente Carlos Esteban Santoro recibió en las últimas horas a integrantes de la organización para ultimar detalles de la propuesta. Del encuentro participaron Agustín Sosa, en representación de la concesión del predio, y Matías Pasini, por parte de la comisión del club, quienes confirmaron que ya hay más de 120 equipos inscriptos y que el registro continúa abierto.





La actividad comenzará formalmente el sábado 9 desde las 7:30 con la apertura del predio, aunque desde la noche del viernes ya habrá movimiento con propuestas gastronómicas, entre ellas asado en el restaurante del lugar. Durante toda la jornada del sábado, el público podrá recorrer un paseo de productores y artesanos locales, además de disfrutar de servicio de cantina tanto al mediodía como por la noche. Como cierre, entre las 18 y las 19:30, se presentarán artistas locales con espectáculos en vivo.





El domingo 10 será el turno del plato fuerte. La apertura será a las 6:30 y a las 9 comenzará el concurso de pesca, que se desarrollará bajo modalidad embarcada en tríos, con el pejerrey como especie principal. La competencia se extenderá hasta las 13, momento en que los equipos presentarán sus piezas para el pesaje.





Durante ese proceso, el público podrá seguir disfrutando de música en vivo y recorrer nuevamente los espacios de productores y artesanos, en una propuesta que combina deporte, turismo y cultura. La premiación se realizará a las 16, con más de 25 millones de pesos en premios.

Desde la organización remarcaron que el valor de la entrada será el habitual y que, en caso de condiciones climáticas adversas, el evento será reprogramado para el fin de semana largo del 24 de mayo.