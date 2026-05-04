Lanzan descuentos para jubilados y pensionados de hasta 25% y $35.000 de reintegro en supermercados en mayo

Los descuentos para jubilados y pensionados en supermercados continúan vigentes durante mayo de 2026 en las principales cadenas del país. El esquema combina beneficios del programa de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSeS ), promociones propias de cada comercio y reintegros adicionales de bancos .

En la práctica, el ahorro final varía según el caso: algunos descuentos se aplican directamente en la línea de caja, mientras que otros se acreditan como reintegros posteriores. Además, muchas promociones tienen topes por compra o por mes, lo que impacta en el beneficio real.

A través del programa Mi Carrefour, los mayores de 60 años o beneficiarios de ANSeS acceden a un 10% de descuento , con un tope de devolución de hasta $35.000 .

El beneficio alcanza a alimentos, bebidas, perfumería y limpieza, aunque puede variar según el formato de tienda (Hiper, Market, Express, Maxi u online).

Estas cadenas mantienen el beneficio base del 10% de ANSeS en supermercados adheridos .

Además, suelen sumar promociones propias como “ Martes Jubilados ”, con ahorros de hasta el 25% y tope mensual por cuenta , generalmente pagando con tarjeta de débito.

Para quienes cobran sus haberes en Banco Supervielle , hay descuentos adicionales del 20% los martes , con topes diferenciados según el medio de pago (débito o QR).

Ofrece un 10% de descuento los lunes dentro del programa ANSeS. En este caso, el beneficio suele aplicarse como reintegro y tiene tope por transacción, lo que influye en el ahorro según el monto de la compra.

Brinda un 10% de descuento en compras presenciales para beneficiarios de ANSeS, con un tope de reintegro de $1.000 por transacción.

El beneficio está disponible de lunes a domingo y también puede combinarse con promociones bancarias de entidades como Banco de la Nación Argentina o Supervielle, dependiendo del medio de pago.

Fuente: TN