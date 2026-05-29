MADARIAGA: El municipio invierte más de 2 millones de pesos mensuales en el alquiler de equipamiento para el laboratorio del Hospital

MADARIAGA





Con el objetivo de mantener los más altos estándares de calidad en la atención pública de la salud, el Ejecutivo Municipal concretó recientemente la renovación de los contratos de alquiler de equipamiento de última generación destinado al laboratorio del Hospital Municipal, lo que se traduce en una inversión que supera los 2.200.000 pesos mensuales.





El detalle de la inversión mensual en tecnología médica que se ha renovado incluye:





-Equipo autoanalizador CM 250 (Wiener): Un pilar fundamental para los estudios bioquímicos de rutina y especializados, con un costo mensual de $671.019.





-Contador Hematológico Mindray BC 5000 (5 poblaciones leucocitarias): Tecnología avanzada para el análisis de células sanguíneas de manera automatizada y detallada, representando una inversión de $647.828 al mes.





-Equipo de gases en sangre (Radiometer Modelo ABL 80): Vital para el seguimiento crítico de pacientes internados y de urgencias, con un valor mensual de $494.660.





-Coagulómetro de 1 canal (Wiener): Indispensable para los controles de coagulación y tratamientos hematológicos, con un costo de $465.552 por mes.





A través de esta inversión, sostenida en el tiempo, el municipio reafirma su compromiso con la salud pública, entendiendo que dotar al laboratorio del centro asistencial municipal con herramientas de primer nivel es fundamental para brindar un servicio eficiente para todos los pacientes hospitalarios.