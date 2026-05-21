MADARIAGA: Dolor por el fallecimiento de Manuel "El Brujo" Rosa

MADARIAGA

El Payador Manuel Rosa, más conocido como "El Brujo de Madariaga" falleció en las últimas horas en nuestra ciudad y todo el ambiente campero salió a despedirlo en redes.





La familia comunicó un velatorio corto durante la tarde de este jueves en Casa Meoqui hasta la hora 17.





El 12 de mayo pasado, Manuel, había cumplido 81 años de vida.





El año pasado había realizado una de sus últimas presentaciones para el acto del 25 de mayo frente al municipio.





Oriundo de Macedo había sido reconocido por el gobierno local con una plazoleta que lleva su nombre en el paraje Macedo en donde se había criado.





Con su arte recorrió fiestas provinciales y era ampliamente conocido en gran parte de la provincia de Buenos Aires.