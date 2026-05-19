MADARIAGA: Convocan a nuevos comerciantes a participar de los MuniDescuentos

MADARIAGA







El ejecutivo relanza el Programa Muni Descuentos para que los empleados municipales, activos y jubilados, puedan acceder a los beneficios en los comercios participantes.





En esta ocasión se busca la adhesión de nuevos rubros como panaderías, carnicerías, almacenes, pinturerías, locales de indumentaria, gastronómicos o cualquier otro rubro.





De esta manera, se busca que el comerciante que ofrezca el descuento tenga un flujo mayor de ventas ya que el programa alcanza a más de 1100 vecinos entre empleados y jubilados.





Los interesados en formar parte de la propuesta o en recibir más información sobre la modalidad del Programa deberán comunicarse por mensaje de WhatsApp al 2267 519828.