MADARIAGA: Con un "cuento del tío" le sacaron casi 30 millones de pesos

MADARIAGA





Una vecina de General Madariaga denunció haber sido víctima de una sofisticada estafa virtual que le provocó una pérdida cercana a los 30 millones de pesos, luego de ser engañada por delincuentes que se hicieron pasar por operadores de una reconocida plataforma de comercio electrónico y por supuestos integrantes de un centro de asistencia al cliente.





De acuerdo a la denuncia radicada ante las autoridades, la maniobra comenzó durante la tarde del día anterior al hecho, cuando la mujer recibió un llamado a través de WhatsApp de personas que afirmaban trabajar para la plataforma de ventas online. Minutos más tarde volvió a ser contactada desde otro número telefónico por supuestos representantes de un “centro de ayuda”, quienes aseguraban contar con sus datos personales y le proporcionaron incluso un supuesto número de reclamo para darle mayor credibilidad a la operación.





Según consta en la presentación judicial, los estafadores le manifestaron a la víctima que necesitaban realizar una serie de verificaciones y movimientos para recuperar dinero que, según le aseguraban, había sido sustraído anteriormente de sus cuentas. Bajo esa excusa comenzaron a solicitarle códigos de seguridad y le indicaron distintos pasos para transferir fondos desde sus billeteras virtuales y cuentas bancarias.





Convencida de que estaba hablando con operadores reales, la mujer comenzó a realizar transferencias de importantes sumas de dinero hacia cuentas indicadas telefónicamente. Primero movió fondos desde una billetera virtual hacia una cuenta bancaria, y luego continuó realizando nuevas operaciones desde otras aplicaciones financieras digitales y entidades bancarias.





La maniobra se extendió durante varios movimientos consecutivos. Los supuestos operadores le indicaban permanentemente que debía transferir el dinero hacia otras cuentas para “resguardar los fondos” y evitar nuevas estafas. En medio de la confusión y bajo presión telefónica constante, la víctima siguió las instrucciones creyendo que estaba protegiendo sus ahorros.





Sin embargo, horas después descubrió que había sido engañada. Al volver a ingresar a sus cuentas bancarias y aplicaciones financieras constató que el dinero ya no estaba disponible y que ninguna de las sumas transferidas había sido acreditada en las supuestas cuentas de resguardo que le habían mencionado durante las comunicaciones.





La denuncia señala que el monto total sustraído asciende aproximadamente a 30 millones de pesos, producto de múltiples transferencias realizadas durante la operatoria fraudulenta.





Ahora la investigación busca determinar quiénes son los responsables detrás de los llamados y rastrear el recorrido del dinero transferido hacia distintas cuentas bancarias y billeteras virtuales utilizadas en la maniobra. La causa quedó en manos de la Justicia, que intenta establecer además si existen otras víctimas afectadas mediante el mismo mecanismo de engaño.