Gran Hermano: la teoría que crece sobre la salida de Sol y su posible jugada

La salida de Sol Abraham de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) no solo sorprendió a los participantes y al público, sino que rápidamente dio lugar a una teoría que empezó a cobrar fuerza: lejos de tratarse de una eliminación inesperada, la jugadora, considerada una de las más fuertes de la casa , podría haber planificado su propia salida como parte de una estrategia . El desconcierto inicial se transformó en especulación cuando comenzó a circular en redes sociales un video que alimentó esta hipótesis, sugiriendo que su objetivo sería regresar con más impulso en el repechaje y reposicionarse en el juego.

En uno de sus últimos días dentro de la casa, Solange mantuvo una charla con Eduardo que hoy es leída de otra manera: “Cuando me vaya, yo vuelvo y vos vas a seguir acá. Voy a volver con Cinzia” , expresó.

A partir de ese fragmento, tomó fuerza la idea de que la jugadora habría buscado su propia expulsión para tener la posibilidad de regresar en el repechaje .

En redes sociales, Gastón Trezeguet y varios usuarios no tardaron en comparar la jugada de Sol con la recordada estrategia de Cristian U , ganador de Gran Hermano 2011, quien en su momento abandonó la casa tras enfrentarse con todos y luego regresó para terminar consagrándose campeón. Para quienes siguen de cerca el reality, no sería un detalle menor que en los días previos a su salida Sol se haya involucrado en múltiples conflictos, discutiendo con distintos participantes y asegurándose protagonismo antes de quedar afuera .

Sin embargo, hay una diferencia clave en este caso: desde la producción informaron que la jugadora pidió irse en reiteradas ocasiones porque extrañaba a su hija , lo que fue interpretado como una “deshonra” para el juego y derivó en su expulsión. En paralelo, Cinzia Francischiello ya reingresó a la casa con el Golden Ticket que le entregó Santiago del Moro tras su salida, lo que alimenta aún más las especulaciones.

Fuente: La Nación