Free shop, hoteles de lujo y millones en efectivo: el informe de Adorni reveló los gastos millonarios de una empresa del Estado

Los gastos y consumos de la tarjeta corporativa de la empresa estatal Nucleoeléctrica (NASA) quedaron al descubierto en el informe que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó ante los Diputados. En ese documento, que se anexó al informe de 1900 páginas que se le entregó a los legisladores tras un pedido de acceso a la información, aparecen consumos en free shops, hoteles de lujo, peluquerías, negocios de ropa fuera del país, discotecas y restaurantes en el extranjero.

Además, el informe revela que de esa cuenta corporativa se realizaron extracciones en efectivo en el exterior y en el país por más de 50 millones de pesos . Algunas de las extracciones se hicieron en dólares. Las transacciones de esa cuenta corporativa corresponden al período en el que Damien Reidel, ex asesor y hombre de confianza de Milei, se desempeñó al frente de NASA, pero no se identifica quién las realizó. Abarcan el período que va desde marzo de 2025 a febrero de 2026. Reidel se fue de la compañía estatal tras varias denuncias por presuntos sobreprecios en licitaciones de servicios de limpieza en centrales nucleares.

El informe que se le entregó a los diputados con los gastos de la tarjeta corporativa tiene 58 páginas con todos los consumos y hace referencia a la cuenta 4338402. Se reveló tras un pedido de acceso a la información de la diputada de Unión por la Patria Florencia Carignano.

En el listado aparecen todo tipo de consumos, pero uno de los que más se repite es el de las compras en free shops . Solo en el del aeropuerto de Ezeiza hay 35 consumos por un total de US$ 4.425. Pero también aparecen en otros aeropuertos del mundo. Hay gastos en Corea del Sur el 16 de agosto de 2025 por US$ 256 y ese mismo día otro en el free shop Heinmann , que opera aeropuertos en Alemania, Austria e Italia, por US$133,69.

Los consumos también abarcan el rubro textil. Hay compras en la tienda de ropa económica Primark, en Madrid, por 178 dólares en dos operaciones y también gastos en la tienda Decathlon de esa ciudad. En total suman cuatro compras en diferentes fechas por US$ 497,96. En España también hay gastos en el restaurante La Taberna Española por US$ 29,64, en el Supermercado Reyes por US$ 22,37 en el Metro de Madrid y en las tiendas El Corte Inglés por US$ 283.38, entre otros gastos.

En España, el 26 de octubre de 2025, se registran en la tarjeta corporativa dos pagos a Pub El Pirata por US$765. Y el mismo día aparecen gastos en el supermercado Aldi Mendez Alvaro, un supermercado. El 6 de noviembre, también en Madrid, figuran gastos en la peluquería S Bossi Peluqueros SL por US$ 22.

Fuente: Clarín