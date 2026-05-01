General Lavalle anunició una mejora salarial para los municipales del 20%

ZONALES





El gobierno municipal de General Lavalle dispuso una recomposición salarial para los trabajadores municipales y decretó un aumento del 20% en el valor del módulo salarial que comenzará a regir desde el 1° de mayo de 2026.





La medida fue oficializada a través de un decreto firmado por el Departamento Ejecutivo y alcanza a los empleados municipales de las distintas áreas de la administración comunal, aunque quedan excluidos los trabajadores comprendidos dentro de la carrera médico hospitalaria, debido a que se rigen por una legislación específica.





En los fundamentos de la decisión, el Ejecutivo señaló que el contexto económico actual, marcado por la inflación y el aumento sostenido del costo de vida, generó una pérdida del poder adquisitivo de los salarios, por lo que consideró necesario avanzar con una recomposición que permita acompañar a los trabajadores municipales.





El decreto remarca además el rol que cumplen distintas áreas como servicios públicos, salud, desarrollo social, obras públicas, seguridad, administración y mantenimiento urbano, destacando que el personal municipal representa “el pilar fundamental” para el funcionamiento cotidiano del municipio y la atención de las demandas de la comunidad.





Al mismo tiempo, desde la gestión indicaron que el incremento salarial estará acompañado por medidas de reorganización interna y optimización de recursos. Entre los objetivos planteados aparecen una mejor planificación de tareas y turnos, el uso racional de materiales y recursos públicos, la modernización de herramientas de gestión y la búsqueda de mayor eficiencia administrativa.





Según se detalló en el decreto, la intención es sostener una mejora salarial “responsable, equilibrada y sostenible en el tiempo”, sin afectar la prestación de servicios esenciales.





La recomposición salarial deberá ser enviada ahora al Honorable Concejo Deliberante para su tratamiento correspondiente.