General Lavalle anunició una mejora salarial para los municipales del 20%

El gobierno municipal de General Lavalle dispuso una recomposición salarial para los trabajadores municipales y decretó un aumento del 20% en el valor del módulo salarial que comenzará a regir desde el 1° de mayo de 2026.
La medida fue oficializada a través de un decreto firmado por el Departamento Ejecutivo y alcanza a los empleados municipales de las distintas áreas de la administración comunal, aunque quedan excluidos los trabajadores comprendidos dentro de la carrera médico hospitalaria, debido a que se rigen por una legislación específica.
En los fundamentos de la decisión, el Ejecutivo señaló que el contexto económico actual, marcado por la inflación y el aumento sostenido del costo de vida, generó una pérdida del poder adquisitivo de los salarios, por lo que consideró necesario avanzar con una recomposición que permita acompañar a los trabajadores municipales.
El decreto remarca además el rol que cumplen distintas áreas como servicios públicos, salud, desarrollo social, obras públicas, seguridad, administración y mantenimiento urbano, destacando que el personal municipal representa “el pilar fundamental” para el funcionamiento cotidiano del municipio y la atención de las demandas de la comunidad.
Al mismo tiempo, desde la gestión indicaron que el incremento salarial estará acompañado por medidas de reorganización interna y optimización de recursos. Entre los objetivos planteados aparecen una mejor planificación de tareas y turnos, el uso racional de materiales y recursos públicos, la modernización de herramientas de gestión y la búsqueda de mayor eficiencia administrativa.
Según se detalló en el decreto, la intención es sostener una mejora salarial “responsable, equilibrada y sostenible en el tiempo”, sin afectar la prestación de servicios esenciales.
La recomposición salarial deberá ser enviada ahora al Honorable Concejo Deliberante para su tratamiento correspondiente.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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