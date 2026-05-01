Impulsan en escuelas de General Madariaga una campaña sobre cuidado responsable de mascotas

MADARIAGA

Con charlas, juegos y actividades participativas, el área de Bromatología de General Madariaga comenzó a recorrer las escuelas primarias de la ciudad con una propuesta orientada a promover la tenencia responsable de mascotas entre los más chicos.

La iniciativa está destinada a alumnos de tercer año del nivel primario y busca generar conciencia desde edades tempranas sobre la importancia del cuidado animal, la convivencia y el compromiso que implica incorporar una mascota a una familia.

Durante los encuentros, el personal municipal trabaja junto a los estudiantes a través de dinámicas recreativas y espacios de diálogo donde se abordan temas vinculados al bienestar animal, el respeto por las mascotas y la responsabilidad que requiere su cuidado diario.

Desde el área remarcaron que la propuesta apunta a que los niños comprendan que tener un animal no debe tomarse como un juego pasajero, sino como un compromiso que implica atención, alimentación, salud y acompañamiento permanente.

Además, la campaña busca generar conciencia sobre problemáticas vinculadas al abandono de animales y la presencia de mascotas en situación de calle, promoviendo hábitos que favorezcan una convivencia más responsable dentro de la comunidad.

Según explicaron, también se apunta a fortalecer aspectos relacionados con la salud pública y el cuidado de los espacios comunes, fomentando conductas responsables desde la infancia.

Las actividades continuarán desarrollándose en distintas instituciones educativas de la ciudad hasta alcanzar a todos los cursos de tercer año de las escuelas primarias de General Madariaga.