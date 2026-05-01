El día que Manuel Adorni renunció a su cargo en el frustrado sindicato de delivery

Manuel Adorni no sólo vio frustrado su intento de ingresar a la casa de Gran Hermano en su primera edición tal como reveló en el programa de Yuyito González. Unos 23 años más tarde renunció a su cargo "virtual" como secretario adjunto de un frustrado sindicato de delivery , una aventura a la que se había sumado mucho antes pero que no logró pasar los filtros del entonces ministerio de Trabajo.

Se trata del Sindicato Argentino de Empleados de Delivery y Afines (SAEDA) que, a comienzos de 2020, comenzó su registro como entidad sindical en la cartera laboral pero el mismo no prosperó porque nunca se llegaron cumplimentar todos los trámites. La noticia, conocida en mayo de 2024 por Infogremiales, tuvo a los pocos días una particular desmentida por parte del entonces vocero presidencial:

"Nunca existió nada de eso del sindicato. De hecho nunca se confirmó (su creación). Igual después perdí contacto con ellos. Ni me acordaba", aseguró el funcionario por entonces al portal MDZ. Pero luego indicó que su inclusión como secretario adjunto se trató de dar "una mano" para colaborar con la formación de esa entidad y, según lo publicado, que renunció en el corto plazo.

Pero un documento de la cartera laboral, al que tuvo acceso Clarín y está fechado el 4 de enero de 2023 , expone su dimisión a ese cargo virtual: "Por medio de la siguiente carta, les comunico a ustedes, que vengo a presentar mi renuncia irrevocable como miembro del Sindicato y al cargo de Secretario Adjunto del mismo", refiere la misiva firmada por el entonces famoso tuitero.

El trámite del frustrado sindicato se realizó durante la gestión de Claudio Moroni, amigo del entonces presidente Alberto Fernández . Cerca del ex funcionario confirmaron a este diario la presentación de la entidad gremial en la sede laboral y la existencia de la citada carta de renuncia.

Lo cierto es que el SAEDA fue uno de los tantos intentos de los trabajadores vinculados a la mensajería de crear un sindicato propio en momentos en que comenzaba a despegar la actividad de las plataformas de venta electrónica, un fenómeno que se visibilizó en tiempos de la pandemia del Covid.

En la documentación presentada figura el estatuto del gremio, en el que se presenta "como entidad gremial de primer grado, que agrupará a trabajadores que presten servicios en relación de dependencia en el rubro de delivery y afines que desempeñen su actividad en auto, moto, cuatriciclo, bicicleta, monopatín, patín o a pie" . En la presentación, Adorni figuraba como empleado de una firma llamada Tesir SRL también dedicada al rubro.

Ya como funcionario del gobierno de Javier Milei , Adorni se caracterizó por confrontar con la CGT y las protestas de distintas entidades gremiales. En febrero pasado, de hecho, afirmó que la oposición de la CGT al proyecto de reforma laboral "parece surrealista" y destacó que los jefes sindicales "viven en una realidad paralela" y están "de espaldas a la gente".

"La gente validó con el voto el camino que estamos recorriendo hace 4 o 5 meses y los tipos te hacen un paro general que fue un fracaso, casi una burla", enfatizó el ministro coordinador en declaraciones a radio Rivadavia al hacer referencia a la victoria que obtuvo La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Además, el jefe de gabinete apuntó contra la central obrera de calle Azopardo por la convocatoria al paro general del 19 de febrero: "Hay gente que representa a los trabajadores y que hoy no los deja ir a laburar". En cuanto a las conversaciones cruzadas con este sector, el representante del gobierno aseguró que hay momentos en los que "el diálogo se corta" y que "esta gente lo único que quiere es hacerle daño a la Argentina".

Con respecto a las pérdidas económicas que produjo la medida de fuerza, el funcionario las estimó en una cifra aproximada a los 600 millones de dólares. "Es una pena que haya gente que tenga la potestad de decidir sobre la vida del otro", remarcó.

Redactor de Política.

Fuente: Clarín