Luis Juez apuntó contra el fiscal del caso Agostina Vega y pidió la renuncia del ministro de Seguridad de Córdoba

El crimen de Agostina Vega , la adolescente de 14 años que había desaparecido hacía casi una semana en Córdoba, generó gran repercusión en todo el país. Uno de los que se expresó fue el senador cordobés Luis Juez , quien lamentó lo ocurrido, apuntó directamente contra las autoridades de la provincia y pidió que sean destituidos de sus cargos.

El fiscal de la causa que investiga el asesinato de la joven, Raúl Garzón , fue el encargado de confirmar la noticia del hallazgo del cuerpo en una conferencia de prensa este sábado. Garzón sostuvo que se trataría de un “homicidio” . Junto a él se encontraba el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros , quien no respondió preguntas.

A ellos dos fue a quienes apuntó Juez. “En el medio del dolor y la angustia que, como padre, no puedo dejar de acompañar y expresar, tengo la necesidad de decir basta. Los cordobeses no nos merecemos esto; no necesitamos fiscales partidarios ni incompetentes cuidando a nuestros hijos. Si decir esto en este momento nos pone en un lugar incómodo, lo lamento; no estoy dispuesto a callarme ante tanta mentira e incompetencia institucional", escribió en su cuenta de X .

Y añadió: “Le he dado la orden a mis legisladores para que pidan el jury por mal desempeño al fiscal Garzón , y le pido en nombre de los cordobeses, con todo respeto, al Sr. Gobernador que le solicite la renuncia al ministro Quinteros por incompetente “. Hasta el momento, el gobernador Martín Llaryora no emitió una respuesta al pedido.

Horas antes, luego de la conferencia de prensa en la que el fiscal Garzón confirmó que la joven fue encontrada sin vida en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra , donde las autoridades policiales realizaban rastrillajes, Juez cuestionó el desempeño del funcionario público.

“Qué lástima que ya se entregaron los Martín Fierro a la actuación. Córdoba se acaba de perder uno con el actorazo del fiscal Garzón ”, criticó.

Durante la conferencia, el fiscal Garzón tuvo un fuerte cruce con una periodista y militante que le pidió que fuera “menos cínico” . El funcionario judicial planteó que debería reconocerse la “labor de los perros de la fuerza policial” que permitieron dar con el cuerpo de la adolescente.

“Si les dijera que hay que entregar una medalla de distinción a alguien , es a ese perro de gran capacidad que permitió llegar, con su olfato, bajo la superficie, con la guía de los profesionales que lo conducen”, expresó Garzón, en declaraciones que generaron polémica.

En ese momento fue interrumpido por la legisladora y concejal del Frente de Izquierda Unidad (FIT) Laura Vilches , quien ingresó al lugar como periodista, y que le espetó: “ Puede ahorrarse el cinismo . Pare un poco, porque es una payasada lo que está haciendo. Estamos hablando de una niña de 14 años asesinada en un caso de femicidio, ¿podría ser un poco menos cínico? “.

“Denunciamos la responsabilidad que ustedes, como parte de la Justicia, tienen con el Gobierno. No sea cínico, es una payasada lo que está haciendo”, añadió la mujer. Ante la inquisición, el fiscal solamente respondió: “No se llegó por la casualidad; tengo que decir que esto es una labor científica ”.

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Fuente: La Nación