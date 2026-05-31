Caso Agostina Vega: el fiscal dijo que busca esclarecer el móvil del crimen y que volverá a indagar al acusado

El fiscal Raúl Garzón , a cargo de la causa que investiga el asesinato de Agostina Vega, de 14 años , en Córdoba, confirmó que avanzan sobre distintas líneas de investigación, ya que “ el móvil es uno de los principales objetivos a esclarecer” .

“ De ninguna manera está cerrado el caso . Hay muchísimo trabajo por delante”, señaló el fiscal. “ El entorno familiar y no familiar son absolutamente investigados desde los primeros días”, aclaró.

En el mismo sentido, Garzón anticipó que volverá a llamar a indagatoria al principal acusado Claudio Barrelier , un hombre de 33 años cercano a la familia de la víctima.

“A Agostina se la buscó en todo el país , más allá de que el epicentro de la investigación era Córdoba capital”, indicó el fiscal respecto de la investigación antes de confirmar el hallazgo.

“Esta tarea no ha terminado . Hoy estamos frente a un homicidio, tenemos una persona imputada y debe ser investigado cómo y por qué, los entornos también”, sostuvo.

En otro tramo de la conferencia, el fiscal defendió el proceso de investigación. “No hacemos absolutamente ninguna autocrítica. Desde el primer momento, este fiscal ordenó las medidas que corresponden”, aseguró.

“Cuando una persona desaparece, lo hace de mil formas. El camino de la investigación lo da la denuncia”, justificó Garzón. “A partir de la denuncia se activa el protocolo de búsqueda en sus entornos, familiares, amigos y hospitales”, explicó.

Más adelante, Garzón habló del momento en que habría ocurrido el asesinato de Agostina: “La muerte de Agostina ocurrió en las primeras horas de su desaparición”. En ese sentido, detalló: “Entre las 22.30 y la 1 de la mañana. El hecho es anterior a la denuncia presentada”.

“La denuncia se presentó el domingo a las 8.42. La fiscalía tomó las medidas que corresponden”, detalló. “ El principal sospechoso no tuvo ningún aporte para el hallazgo de Agostina” , señaló sobre Barrelier.

Respecto del inicio de la búsqueda, Garzón aseveró: “ Desde el primer día se la buscó , cuando era una desaparición en un eventual encuentro de amigos”. “Encontramos a Agostina como un clavo en un pajar”, destacó sobre el trabajo de la policía.

“Todos los equipos no cesaron en la búsqueda de Agostina , como debe ser. No es ningún mérito, es un deber”, aclaró el fiscal.

“No hay peor situación que la de un desaparecido. El hallazgo de Agostina nos permite empezar el duelo, con profundo dolor y respeto” , afirmó.

Fuente: TN