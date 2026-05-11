Luis Caputo: “Nadie va a dejar de invertir en Argentina por la declaración jurada de Adorni”

El ministro de Economía Luis Caputo salió en defensa de Manuel Adorni , investigado por supuesto enriquecimiento ilícito, y cuando trascendieron comentarios acerca de los posibles efectos negativos que estaría teniendo sobre los empresarios que definen inversiones en el país las revelaciones sobre el patrimonio de jefe de Gabinete. “Nadie va a dejar de invertir en Argentina por la declaración jurada de Adorni”, advirtió el funcionario.

Caputo se mostró optimista respecto al impacto del escándalo del ex vocero sobre la economía. Sostuvo en declaraciones a LN+ que "en la economía real definitivamente no" impactan las revelaciones judiciales. "Nadie va a dejar de invertir en Argentina por la declaraciones jurada de Adorni”, subrayó el ministro.

En esa línea, subrayó que el riesgo país "está prácticamente en los mínimos con el caso Adorni y en pleno shock externo (la Guerra en Medio Oriente".

“ Él tiene que presentar todos sus papeles, pero veo que la ansiedad no es precisamente (porque) Manuel tiene la Justicia a su favor”, analizó al tener en cuenta el rápido avance de la investigación a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. “Si realmente no tiene las cosas en orden a la Justicia no le va a pasar desapercibido” , reflexionó en modo optimista.

Además, Caputo se refirió a la defensa cerrada que hizo Milei sobre Adorni , tanto en una entrevista telefónica brindada a LN+ el miércoles pasado como en la reunión de Gabinete del viernes pasado, donde trascendió que le dijo a sus ministros: “Prefiero perder la elección a echarlo”.

“Yo pienso lo mismo que el Presidente ; el Presidente piensa que Manuel es una persona honesta y lo defiende como tal , si el Presidente pensara que Manuel no es una persona honesta y lo defendiera a mi me parecería muy mal”, dijo.

“Si el presidente piensa que es una persona honesta - continuó con su reflexión - y no lo defendiera me parecería mucho peor. Me parecería trágico que un presidente esté más pendiente si mide algo o no y este dispuesto en función de eso a ejecutar a un ministros que él considera que es una persona honesta”.

De acuerdo a estimaciones privadas Caputo consideró que el índice de inflación de abril dará entre 2,5% y 2,8% . “Va a estar más o menos en ese entorno que es sustancialmente más bajo que el 3,4% de marzo”, afirmó en LN+ .

“Estamos viendo en los datos que empieza un proceso de recuperación que se va a acentuar más a partir de junio. Y o creo que a partir de junio se vienen los mejores meses ”, dijo.

Al respecto, el ministro sostuvo que "entramos en un proceso más virtuoso en donde estamos tratando de absorber el shock interno del año pasado que fue muy fuerte y entramos en un proceso de desinflación nuevamente ". "La inflación de abril probablemente va a dar sustancialmente más baja de la de marzo", adelantó de acuerdo a su estimación.

Más tarde, al referirse a la cotización del dólar, Caputo afirmó que la moneda estadounidense está "muy tranquila" y que eso "es otra prueba de que Argentina se está recibiendo de país serio".

Al ser consultado acerca de versiones sobre el pago de sobresueldos en el Estado, el titular del Palacio de Hacienda negó enfáticamente . "Obvio que no", respondió.

"Hay algunas cosas que no necesitan ni respuesta", consideró, y agregó "hay cosas que no resisten el menor análisis". "No se de nadie que cobre", añadió.

Fuente: Clarín