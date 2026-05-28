“Los zurdos quieren perpetuarse en el poder”: Marcos Galperin se hizo eco de una crítica de Milei a un periodista que pedía más impuestos a los ricos

Marcos Galperin , fundador de Mercado Libre , se hizo eco de una crítica del presidente Javier Milei a un periodista que reclama subirle impuestos a los más ricos y sostuvo que se trata de una " batalla que inventaron los zurdos para perpetuarse en el poder ".

Galperin, uno de los empresarios más ricos de la Argentina, se subió al posteo de Milei calificando de "envidioso" a quienes reclaman mayores impuestos a los que más tienen. Con una de sus habituales citas históricas a economistas, en este caso a Mises, el mandatario apuntó contra el periodista Diego Iglesias, a quien calificó de "zurdo ignorante" que quiere "robar la riqueza de los exitosos" .

"Sacándole el 100% del patrimonio a todos los más ricos, no se pagan ni 6 meses del presupuesto de un año del Estado. La batalla ricos vs pobres la inventaron los zurdos para hacerse del control del Estado y convertirse en mega ricos y perpetuarse en el poder", cuestionó Galperin en X.

Y fue todavía más allá con esa referencia al sostener que "saben que por sus capacidades, en el sector privado, no podrían manejar ni un kiosco ". Remarcó, además, que "Zapatero es la última muestra de esto".

Sacándole el 100% del patrimonio a todos los más ricos, no se pagan ni 6 meses del presupuesto de un año del Estado. La batalla ricos vs pobres la inventaron los zurdos para hacerse del control del Estado y convertirse en mega ricos y perpetuarse en el poder. Saben que por sus…

Milei, que había disparado la polémica con su duro posteo contra el periodista, destacó el comentario de Galperin. "Claridad meridiana" , calificó el el Presidente las palabras del empresario.

Iglesias había señalado en Futurock que la batalla cultural del momento es subirle impuesto a los más ricos. "El gran tema de este momento histórico, no solamente en Argentina sino en gran parte el mundo, es que los ricos y los ultrarricos han logrado instalar que no les tienen que cobrar más impuestos ", dijo Iglesias.

Y agregó: "Han logrado instalar que 'si nos cobrás más impuestos generamos menos trabajao, si nos cobrás más impuestos destruís riqueza, si nos cobrás más impuestos me voy a vivir a otra zona donde me cobren menos impuestos".

Iglesias, además, reclamó que haya dirigentes políticos "con audacia" que marquen que no es verdad el argumento de que "los ricos y los ultraricos tienen que pagar menos impuestos" y que estén dispuestos a "cobrarles más impuestos". "Si no hay gente que haga eso tampoco se va a disputar la narrativa", insistió el periodista.

"Mises sostenía que el conocimiento en economía llevaba al liberalismo. A su vez, Hayek afirmaba que si los socialistas supieran de economía no serían socialistas. Por ende, no sorprende que un zurdo ignorante quiera robar la riqueza de los exitosos", lo cruzó Milei con un posteo que tituló "relato envidioso" y fue el que generó la respuesta de Galperin.

Con el impuesto a las grandes fortunas se hicieron muchas cosas! Pero ya sabemos que te hace rajar. A quienes no les cambia la mega riqueza pagar es a ustedes https://t.co/MekVhoKSkd https://t.co/GrZ8lweWUr

El comentario de Galperin al posteo de Milei encendió un debate en la red con cientos de mensajes. Entre quienes cuestionar el mensaje del dueño de Mercado Libre apareció la economista Mercedes D'Alessandro, quien fuera funcionaria del gobierno de Alberto Fernández como directora de Economía, Igualdad y Género.

"Con el impuesto a las grandes fortunas se hicieron muchas cosas! Pero ya sabemos que te hace rajar. A quienes no les cambia la mega riqueza pagar es a ustedes", lo cruzó D'Alessandro a Galperin.

Galperin salió más de una vez en defensa de Milei y sus discursos confrontativos. "100% de acuerdo", se limitó a comentar el fundador de Mercado Libre en medio de una encendida polémica tras el discurso del Presidente en la apertura de sesiones del Congreso.

Fuente: Clarín