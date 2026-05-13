Los psicólogos coinciden: “Las personas que cantan solas en casa procesan el estrés de forma distinta”

Hay personas que no pueden evitar ponerse a cantar cuando están solas en casa. Lo hacen mientras ordenan, cocinan, se duchan o incluso sin darse cuenta. Lo que parece un simple hábito cotidiano, en realidad, despertó el interés de psicólogos y neurocientíficos, que encontraron una relación directa entre el canto y la forma en que el cerebro maneja el estrés.

Según los especialistas, cantar activa mecanismos vinculados con el bienestar emocional , ayuda a liberar tensión acumulada y puede generar una sensación de alivio similar a la que producen otras actividades relajantes.

Especialistas en salud mental explican que el acto de cantar involucra varias funciones cerebrales al mismo tiempo. La respiración, la memoria, la coordinación y las emociones trabajan en conjunto, algo que ayuda a disminuir tensiones acumuladas y mejorar el estado de ánimo.

Además, el canto favorece la liberación de sustancias vinculadas con el bienestar como la oxitocina , la dopamina y las endorfinas .

Los psicólogos sostienen que cantar activa regiones cerebrales relacionadas con:

A su vez, distintos estudios señalan que esta actividad puede reducir los niveles de cortisol , la hormona asociada al estrés.

Por eso, muchas personas sienten alivio, tranquilidad o incluso energía renovada después de cantar algunos minutos, aunque lo hagan completamente solas.

Según especialistas, las personas que tienen este hábito suelen compartir ciertas características:

Además, remarcan que muchas veces el canto aparece como una forma inconsciente de autorregulación emocional después de jornadas intensas o situaciones de ansiedad.

Uno de los puntos más destacados por los psicólogos es que cantar obliga al cuerpo a modificar el patrón respiratorio . La respiración se vuelve más profunda y pausada, algo similar a lo que ocurre en técnicas de relajación o meditación.

Por otro lado, concentrarse en la melodía y la letra ayuda a interrumpir pensamientos repetitivos o preocupaciones constantes. Esa combinación entre respiración, música y expresión emocional genera una sensación de descarga muy efectiva para muchas personas.

Los especialistas explican que cantar puede generar una sensación inmediata de bienestar porque activa el sistema cerebral de recompensa.

Incluso cuando una persona canta sola y sin intención profesional, el cerebro interpreta la actividad como una experiencia placentera. Esto ayuda a:

Para los expertos, la soledad cumple un papel importante. Al no sentirse observadas ni juzgadas, muchas personas se permiten cantar con más libertad , exagerar emociones o elegir canciones que reflejan exactamente cómo se sienten.

Eso convierte al canto en una herramienta emocional espontánea que funciona como una vía de descarga y bienestar psicológico .

Uno de los puntos que más remarcan los psicólogos es que los beneficios no dependen de cantar afinado o tener conocimientos musicales.

El simple hecho de cantar por placer, acompañar una canción o tararear una melodía ya alcanza para activar mecanismos cerebrales relacionados con la relajación y el bienestar .

Por eso, lejos de ser una costumbre extraña, cantar solo en casa puede funcionar como una forma natural y cotidiana de procesar emociones y aliviar el estrés .

Fuente: TN