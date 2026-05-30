Los nuevos puntos que admitió Claudio Barrelier, el detenido por la desaparición de Agostina

El fiscal que investiga la desaparición de Agostina Vega en Córdoba , Raúl Garzón , confirmó las nuevas definiciones que dio el único detenido, Claudio Barrelier, en medio de la desesperada búsqueda de la adolescente de 14 años.

Que la del video es Agostina. Que el auto rojo nunca existió. Que estuvo en el descampado en el barrio Ampliación Ferreyra. Esos tres datos son los que dio Barrelier el viernes por la noche tras cambiar su versión de los hechos en otra indagatoria, según el fiscal.

“El detenido cambió la versión y ahora dice que la nena entró en la casa y que estuvo en el descampado”, indicó Garzón el viernes por la noche en diálogo con A24. “Se mantuvo en la línea de lo que venía declarando, pero admitió que estuvo en el lugar del descampado, que no hubo un auto rojo y que no renunció el abogado”, agregó.

Fuente: La Nación