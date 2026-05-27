Los dolorosos mensajes de despedida al jubilado que chocó con un tractor y murió decapitado en Miramar

La comunidad de Miramar atraviesa horas de profundo dolor tras la muerte de Atilio Alberto Pallaro , el jubilado de 77 años que chocó contra un tractor que llevaba las luces tapadas y fue decapitado en la ruta provincial 77.

El hombre, a quien apodaban “Pescado” y era muy apreciado en la zona, fue despedido por sus allegados a través de sentidos mensajes en las redes sociales lamentando la pérdida.

“Muy triste noticia la partida de nuestro Alberto (pescadito) Pallaro. Q.E.P.D. viejo amigo”, escribió un antiguo compañero de escuela que compartió tiempo con él cuando asistían al Instituto General Alvarado. “ Gran persona, hermosos recuerdos y vecino de años ”, agregó.

“ Pescadito querido , cuánta tristeza, voy a extrañar tus charlas”, comentó otra mujer que lo conocía. Tras conocer la noticia, los vecinos de la comunidad le dedicaron algunas palabras a Pallaro y condolencias a su familia. “¡Ha sido un verdadero honor haberlo conocido, compartiendo meriendas! Mi más sentido pésame”, expresó otra persona.

El dramático episodio ocurrió el lunes, alrededor de las 20, a la altura del paraje Santa Irene, en el kilómetro 7,5 de la ruta. Según la versión preliminar de los investigadores, el hombre manejaba un Volkswagen Voyage cuando chocó contra un tractor Deutz, manejado por un trabajador rural de 21 años .

Las averiguaciones determinaron que la maquinaria agrícola llevaba las luces traseras obstruidas por dos rollos de pastura . En ese marco, cuando los dos vehículos impactaron, uno de los pinches que trasladaba el heno golpeó a la víctima en la cabeza y lo decapitó , causándole la muerte instantánea.

En las últimas horas, el joven que manejaba el tractor fue trasladado al complejo penitenciario de Batán y se negó a declarar ante el fiscal de Delitos Culposos, Germán Vera Tapia , quien solicitó a la Justicia de Garantías que convirtiera la aprehensión en detención mientras avanza la investigación.

La causa fue caratulada como homicidio culposo agravado por conducción imprudente de vehículo con motor .

Fuente: TN