Los antecedentes penales del trabajador de la Universidad de la Patagonia que apuñaló a un alumno

En las últimas horas, se conocieron los antecedentes penales del trabajador de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) acusado de haber apuñalado y perfomado un pulmón a un alumno .

El agresor fue identificado como P.B., un empleado del área de mantenimiento y servicios generales de la Unidad Académica Río Gallegos (UARG), que trabajaba en la institución desde hacía más de 15 años.

De acuerdo con lo que consignó el sitio ADN Sur , el hombre tenía antecedentes previos a su incorporación a la universidad. Entre las causas registradas en su historial figuran delitos por robo a mano armada , robo en poblado y en banda y defraudación.

Según pudo reconstruir ese medio, su ingreso a la UNPA se produjo inicialmente bajo la modalidad de contratado , a través de un programa de reinserción laboral destinado a personas en contexto de encierro.

Con el paso del tiempo, siguió dentro de la institución y hace seis años accedió a la planta permanente luego de concursar para el cargo que ocupaba en el área de servicios generales.

El caso salió a la luz después del brutal ataque ocurrido este miércoles dentro de la universidad. Todo ocurrió en el sector E de la Unidad Académica Río Gallegos, ubicada en la zona sur de la capital santacruceña.

De acuerdo con fuentes policiales, la secuencia comenzó cerca de las 18.40 , cuando un llamado al 911 alertó sobre una pelea con arma blanca dentro del predio universitario.

Cuando efectivos de la Comisaría Cuarta llegaron al lugar, encontraron herido a José Fernando Águila , un estudiante de 32 años que cursa el primer año de la carrera de Comunicación Social. El joven presentaba múltiples heridas, por lo que fue asistido de urgencia y trasladado en ambulancia al Hospital Regional Río Gallegos.

Según detallaron, el estudiante ingresó con un pulmón perforado y lesiones en los brazos, la espalda y la cabeza. Allí debió ser operado de urgencia y continúa internado.

A partir de los datos reunidos por la Policía provincial, personal de la División de Investigaciones logró localizarlo poco después en la zona de Charles Chaplin y Paseo de los Arrieros, cerca de la Autovía 17 de Octubre.

Durante el operativo no fue encontrado el cuchillo utilizado en el ataque. El acusado quedó a disposición del Juzgado de Instrucción N°1 de Río Gallegos.

Tras el hecho, la UNPA difundió un comunicado en el que expresó su repudio por lo ocurrido, confirmó la asistencia inmediata al estudiante herido y anunció la suspensión de actividades en el campus durante el resto del martes y toda la jornada del miércoles.

Además, la universidad señaló que quedó a disposición de la Justicia y que inició actuaciones administrativas de oficio por el episodio.

Fuente: TN