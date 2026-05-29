Los 7 alimentos que jamás deberías guardar en la puerta de la heladera, aunque casi todos lo hacen

La puerta de la heladera suele ser el lugar más práctico para guardar alimentos de uso frecuente. Sin embargo, también es una de las zonas menos frías y con mayores cambios de temperatura , algo que puede afectar la conservación de varios productos básicos y aumentar el riesgo de que se deterioren antes de tiempo.

Cada vez que se abre la heladera, los alimentos ubicados en la puerta son los primeros en quedar expuestos al aire más cálido del ambiente. Por eso, los especialistas en seguridad alimentaria recomiendan reservar ese espacio para productos menos sensibles y dejar los alimentos más delicados en los estantes internos.

La consecuencia más evidente es que los alimentos pueden perder calidad, sabor o textura antes de tiempo. Sin embargo, el riesgo va más allá del desperdicio.

Los expertos advierten que algunos productos pueden desarrollar bacterias, hongos y otros microorganismos antes de mostrar signos visibles de deterioro, aumentando el riesgo de intoxicaciones alimentarias.

Por eso, la recomendación general es ubicar los alimentos más sensibles en los estantes centrales o inferiores , donde la temperatura permanece mucho más estable.

La puerta sigue siendo útil para almacenar alimentos menos vulnerables a los cambios de temperatura. Entre ellos se encuentran:

Estos alimentos toleran mejor las variaciones térmicas y no necesitan permanecer en la zona más fría del electrodoméstico.

Fuente: TN