Casi cuatro meses de parálisis: la Cámara de Diputados bonaerense tuvo su primera sesión ordinaria del año

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires celebró este jueves su primera sesión ordinaria del año , casi cuatro meses después de la inauguración del período ordinario de sesiones, el último 2 de marzo. En paralelo, continúa sin sesionar el Senado bonaerense , tras una semana en la que definió sus comisiones en medio de la interna del peronismo, que mantiene en tensión a la Legislatura.

El presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Dichiara (Fuerza Patria), dio inicio a la sesión con un quorum de 50 diputados presentes sobre los 92 que integran la Cámara.

Durante 2026, se habían celebrado dos sesiones en este cuerpo: una extraordinaria, el 24 de febrero, en la que el tema más relevante fue la creación de la Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía; y otra especial, el 18 de marzo, por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

En el inicio de la sesión, se aprobaron los representantes de la Cámara en el Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires. Fueron elegidos Martín Endere (bloque Pro) y Diego Garciarena (bloque UCR+Cambio Federal).

Luego, se pasó al tratamiento de proyectos “sobre tablas”, debido a que las comisiones de la Cámara de Diputados quedaron conformadas recién a fines de la semana pasada. En ese marco, obtuvo media sanción un expediente impulsado por el jefe del bloque peronista, Facundo Tignanelli (dirigente de La Cámpora del partido de La Matanza), que establece “la obligatoriedad de medidas de seguridad relativas a la instalación y mantenimiento de arcos, aros, postes, juegos de plaza y/o cualquier otro elemento instalado con fines recreativos, deportivos y/o lúdicos en espacios públicos y privados”.

El proyecto de Tignanelli se denomina “Ley Joaquín” , porque está inspirado en el caso de Joaquín Gatto , un niño de 12 años oriundo de Ramos Mejía, que murió a comienzos de enero, al caérsele encima un arco de fútbol en Neuquén, provincia a la que había viajado como integrante del grupo Exploradores Argentinos de Don Bosco. Sus padres impulsaron la ley.

“Desde el primer momento que nos juntamos con sus padres, tomamos dimensión de que era una tragedia que venía sucediendo en nuestro país y que es muy fácil de evitar, y no hay ningún tipo de regulación. Estos accidentes se pueden evitar poniendo anclajes en cada uno de estos juegos”, dijo Tignanelli en la sesión.

Tras la media sanción de seis proyectos de ley más (entre ellos, de declaración como ciudadana ilustre de la bailarina Eleonora Cassano , y la adhesión a la ley nacional de diagnóstico humanizado), se aprobaron proyectos de declaración y se abrió un debate sobre el recorte de la ley de subsidios a la energía en zonas frías , que la semana pasada avanzó en la Cámara de Diputados nacional. El bloque de La Libertad Avanza apoyó la iniciativa del gobierno de Javier Milei, mientras que hubo críticas desde bloques como los de Fuerza Patria, Coalición Cívica, UCR+Cambio Federal, el Frente de Izquierda, y el de la UCR.

La diputada Sabrina Sabat, del bloque Unión y Libertad (bancada que fue aliada de La Libertad Avanza y ahora está alejada del oficialismo nacional) criticó la inactividad de la Cámara de Diputados provincial. “Hay momentos en la vida de los pueblos en los que la política tiene que decidir si va a estar a la altura o a esconderse detrás de sus demoras. Este es uno de esos momentos. Mientras millones de bonaerenses viven con miedo, la salud se quiebra, IOMA agoniza y las pymes bajan sus persianas, esta Cámara recién hoy se puede decir que comienza su año legislativo. Demasiado tiempo perdido en esta provincia que no tiene tiempo para perder”, afirmó la diputada.

A Sabat la cruzaron los diputados Garciarena (UCR+Cambio Federal), Alejandro Rabinovich (Pro) y Tignanelli (Fuerza Patria). “Yo creo que esta Cámara hace su trabajo como corresponde. Cada diputado recorre la provincia, comparte inquietudes, construye proyectos de ley y resoluciones. La mirada de medir el trabajo legislativo solamente por cuántas sesiones hay es equivocada ”, dijo Garciarena.

“Si cada diputado dice qué malo es que el cuerpo no trabaje, como si no fuéramos parte de esta Cámara o no hiciese nada desde que asumí, sería injusto con el trabajo que se realiza constantemente ”, consideró Rabinovich. “Esa mirada puede fomentar un discurso antipolítico”, sostuvo Tignanelli.

Los diputados provinciales recibieron para esta sesión un apunte encuadernado con el contenido de la 154º Asamblea Legislativa, que encabezó el gobernador el 2 de marzo, para dar inicio al período ordinario de sesiones en la Legislatura provincial. La Cámara cuenta con un presupuesto anual de $222.800.000.000, que a fines del año pasado fue vetado por el gobernador Axel Kicillof . No obstante, en la Cámara se asegura que no se alteró su funcionamiento por esa decisión del mandatario provincial.

Tras la sesión, La Libertad Avanza difundió un comunicado en el que informó que hará un enroque entre dos de sus diputados en puestos de conducción. Juan Osaba , actual vicepresidente segundo de la Cámara, pasará a ser el jefe del bloque libertario, mientras que Agustín Romo dejará la jefatura de la bancada para ocupar el lugar de Osaba en la estructura de mando de la Cámara.

Fuente: La Nación