Lista de 26 de Lionel Scaloni para el Mundial: la AFA presentó los convocados con Messi, ausentes y sorpresas

Lionel Scaloni confirmó la lista de 26 futbolistas que disputarán, a partir del 16 de junio, el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Con la presencia estelar de Lionel Messi , el entrenador mantendrá la base del plantel campeón en 2022, sin grandes sorpresas , aunque con la inclusión de algunos jóvenes que tendrán su primera experiencia en una cita de este tipo.

No hizo falta una confirmación oficial de su parte para saber que Messi jugaría su sexto Mundial, desde Alemania 2006 hasta la actualidad. El rosarino jamás confirmó públicamente su presencia, hecha realidad a partir de la lista que este jueves, un día antes de todos los pronósticos, difundió la AFA .

El plazo para entregar la nómina definitiva vencía el 30 de mayo y el técnico trató de aprovechar el máximo tiempo posible para despejar las dudas, analizar los posibles lesionados y resolver a los 26 elegidos que comenzarán a entrenarse desde este lunes en el predio de Ezeiza, con la idea de ajustar los últimos detalles antes del viaje a Estados Unidos y de los dos amistosos previos al Mundial : frente a Honduras, el sábado 6 de junio, en Texas, y el martes 9, ante Islandia, en Alabama.

Los futbolistas que llegaban con distintas molestias físicas están todos: Cristian Romero, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Nicolás González y Nicolás Paz , quienes lograron recuperarse -o están en la etapa final de la recuperación- y dirán presente en el Mundial. Entre los apellidos más importantes, el principal ausente es Franco Mastantuono.

El debut del equipo será el 16 de junio, frente a Argelia, en Kansas City, y luego enfrentará a Austria y Jordania, en Dallas. En caso de avanzar como primero, jugará los 16avos de final en Miami frente al segundo del grupo integrado por España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.

Entre los arqueros no aparecían demasiadas novedades: la única incógnita pasaba por saber quién ocuparía el tercer lugar, con Emiliano Martínez (Aston Villa) y Gerónimo Rulli (Olympique) ya confirmados. La disputa estaba entre el guardametas de Atlético de Madrid, Juan Musso , de gran rendimiento en la última Copa del Rey, y Walter Benítez, hoy en Crystal Palace, que fue una presencia habitual en las convocatorias posteriores a la Copa América 2024, aunque perdió continuidad desde su llegada a la Premier League, en junio de 2025. Finalmente, el elegido fue el exRacing, que volvió a entrar en consideración y se quedó con un lugar.

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Entre los defensores, hay siete integrantes de la última línea repiten respecto del Mundial 2022: Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Nicolás Otamendi (Benfica), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon), Lisandro Martínez (Manchester United), Gonzalo Montiel (River Plate), Facundo Medina (Olympique Marsella) y Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella).

La ausencia más llamativa fue la de Marcos Acuña . Si bien el lateral izquierdo no tuvo un buen semestre en River , su tarea fue en crecimiento en los últimos partidos. Tanto que terminó como una de las figuras en el último tramo del campeonato, sobre todo a partir de la llegada de Eduardo Coudet como entrenador, en reemplazo de Marcelo Gallardo.

"HABLO CADA TANTO CON MESSI, SOLO COSAS PUNTUALES" 💬🇦🇷 Lionel Scaloni explicó su relación con la Pulga en torno a la Selección Argentina. @fczyz y @nanisenra en #DSPORTSNoticiasLite pic.twitter.com/o5EJIjQZBq

La misma lógica se mantuvo entre los volantes, con mayoría de futbolistas que conquistaron el título en 2022, a excepción de Nicolás Paz (Como) y Valentín Barco (Racing de Estrasburgo), que a sus 21 años y con apenas dos partidos en la selección -34 minutos frente a El Salvador y 36 ante Zambia- disputará su primera Copa del Mundo. También estarán los campeones en Qatar Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Enzo Fernández (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool) y Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen). Además de alguien que se quedó afuera de la última Copa a último momento: Giovani Lo Celso (Betis).

En ataque es donde aparecerá la mayor renovación, con más de la mitad de los convocados que tendrán su estreno mundialista: Giuliano Simeone , Nicolás González (ambos de Atlético de Madrid), y José Manuel López (Palmeiras); y se mantienen Lionel Messi (Inter Miami), Lautaro Martínez (Inter de Milán), Thiago Almada y Julián Álvarez , también del conjunto colchonero.

A Emiliano Buendía no le alcanzó el sprint en Aston Villa, en el que fue goleador y figura en la Europa League frente a Friburgo. El marplatense podría haber ocupado varias posiciones en el ataque, pero Scaloni se decidió por otras alternativas.

Entre los jugadores que figuraban en la prelista de 55 , los ausentes son los arqueros Facundo Cambeses (Racing Club) y Santiago Beltrán (River Plate); los defensores Marcos Acuña (River), Agustín Giay (Palmeiras), Nicolás Capaldo (Hamburgo), Kevin Mac Allister (Union Saint Gilloise), Lucas Martínez Quarta (River Plate), Germán Pezzella (River Plate), Lautaro Di Lollo (Boca Juniors), Zaid Romero (Getafe), y Gabriel Rojas (Racing Club); los mediocampistas Máximo Perrone (Como), Guido Rodríguez (Valencia), Aníbal Moreno (River Plate), Milton Delgado (Boca Juniors), Alan Varela (Porto), Exequiel Fernández (Bayer Leverkusen), Nicolás Domínguez (Nottingham Forest), Emiliano Buendía (Aston Villa), Franco Mastantuono (Real Madrid), Claudio Echeverri (Girona), Gianluca Prestianni (Benfica); y los delanteros Santiago Castro (Bologna) y Mateo Pellegrino (Parma).

Ahora se viene la preparación final con un par de amistoso por delante. Los juegos que le servirán para pulir detalles hacia el verdadero objetivo serán el 6 de junio con Honduras en Texas y tres días después ante Islandia en Alabama. La cita ecuménica comenzará el 11 de junio y el conjunto albiceleste debutará con Argelia el martes 16 de junio a las 22 (hora argentina) en el Arrowhead Stadium de Kansas. Luego, enfrentará a Austria el lunes 22 de junio a las 14 y, por último, a Jordania el sábado 27 de junio a las 23, ambos en el AT&T Stadium de Dallas.

"LA PREDISPOSICIÓN DE SEGUIR ESTÁ, PERO AHORA LO IMPORTANTE ES EL MUNDIAL" 💬🇦🇷 Lionel Scaloni se refirió a su continuidad post #MundialEnDSPORTS . @fczyz y @nanisenra en #DSPORTSNoticiasLite pic.twitter.com/hFCbtT2B0P

Con el cambio de formato del Mundial , con la participación de 16 seleccionados más que en los últimos siete mundiales, el primer objetivo del plantel será acceder a los 16avos de final y lo logrará si se ubica primero o segundo o es uno de los ocho mejores terceros entre los 12 grupos.

La reacción de la FIFA no se hizo esperar, una vez conocida la lista que difundió Scaloni, a través de la AFA. “A defender la corona”, publicó la máxima entidad del fútbol.

A defender la corona. 👑🇦🇷 #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/jRcsLaxPvD

Así como también apareció enseguida Claudio “Chiqui” Tapia , presidente de la AFA . “Sí, allá vamos una vez más. Con fe, con ilusión y con la enorme responsabilidad de defender el título. Estos son los 26 guerreros que van a representar a un país entero con el objetivo de dejar nuestra bandera en lo más alto“, publicó Tapia, con imágenes de los jugadores argentinos en varios pins.

CON TODA LA FUERZA DE LOS ARGENTINOS 🇦🇷💪🏻 Sí, allá vamos una vez más. Con fe, con ilusión y con la enorme responsabilidad de defender el título. Estos son los 26 guerreros que van a representar a un país entero con el objetivo de dejar nuestra bandera en lo más alto. https://t.co/2yKcXO4JWP

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Fuente: La Nación