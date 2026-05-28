El irónico pedido de Ramiro Marra sobre Karina Milei y sus tortas: “La que me las hacía lamentablemente se dedica a otra cosa”

Hace rato que Ramiro Marra quedó marginado de la primera plana de la política. Su pelea con el karinismo le valió ser eyectado de La Libertad Avanza y, sin el apoyo de los jefes partidarios, no pudo renovar su banca en la Legislatura porteña. Desde redes, donde sigue muy activo, lanzó este jueves una fuerte ironía contra Karina Milei . Fue en un aparente pedido de consejo sobre una torta , pero que escondía una historia detrás.

"Mi sobrina está por cumplir años y la quiero sorprender con una buena torta . La persona que me las hacía anteriormente lamentablemente se dedica a otra cosa" , escribió Marra a las 14.26, que luego remató con el pedido de asistencia: "¿Alguien tiene para recomendar a alguien que haga?".

Un fragmento de su mensaje captó la atención de los usuarios de X: el que remarca que su proveedora de tortas ahora "lamentablemente se dedica a otra cosa".

"Viendo los comentarios veo que nadie 'pico' en 'la Señora que me las hacía se dedica a otra cosa'", escribió un seguidor. Otro hizo referencia a los escándalos que salpican a la secretaria general de Presidencia. Y hasta el cocinero Paco Almeida se tomó en serio el pedido y le hizo su recomendación pastelera: "Silvina Nari es la uno".

Pero, con el correr de los minutos, la irónica alusión a la hermana de Javier Milei sí tuvo rebote.

Mi sobrina está por cumplir años y la quiero sorprender con una buena torta. La persona que me las hacía anteriormente lamentablemente se dedica a otra cosa. ¿Alguien tiene para recomendar a alguien que haga?

Es que el tuit profundizó en las críticas por el súbito ascenso político de Karina Milei, a quien sus detractores definen por su pasado como "pastelera" y "tarotista". Aunque el mismo Presidente supo recoger esos calificativos a mediados de 2025, cuando se mostró eufórico por el registro de La Libertad Avanza en las 24 jurisdicciones: "Le dicen pastelera y les llenó de crema...".

Poco más de tres horas más tarde, un usuario rescató del archivo un viejo posteo de Ramiro Marra en Instagram, que probaría que efectivamente Karina le hacía las tortas.

La publicación, tal como la subió el usuario @Pampa139, se remonta al 21 de noviembre de 2021 , cuanto Marra formaba parte del núcleo duro libertario y faltaban semanas para que Javier Milei asumira su banca como diputado nacional.

"Gracias kari por este regalito!!!!", es el comentario de la captura de pantalla de la publicación. La torta era por el cumpleaños de Marra, que nació el 20 de noviembre de 1982. Estaba decorada con monedas de bitcoin y, como pieza sobresaliente, el Toro de Wall Street que también inspira a la empresa de Marra, Bull Market.

Además, llevaba una falsa placa para celebrar la elección de Marra como edil porteño. "Legislatura CABA. Ramiro Marra. Diputado".

El 10 de diciembre, en simultáneo con Milei en el Congreso, Marra asumió su cargo legislativo en la Ciudad. Fue presidente del bloque de LLA, pero desde marzo de 2024 quedó marginado de la toma de decisiones y finalmente 29 de enero de 2025 lo echaron del partido.

En las elecciones porteñas se presentó con la UceDe (Unión del Centro Democrático). En la campaña incluso circularon afiches con la leyenda "Marra o Karina". Apenas obtuvo el 2,7% de los votos y no pudo renovar su lugar en la Legislatura.

Fuente: Clarín