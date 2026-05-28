Kicillof cargó contra el Gobierno por el ajuste en salud: “le dice al enfermo 'jodete si no tenés plata' y nosotros decimos jodete Milei”

En otro paso de la construcción de su candidatura presidencial, Axel Kicillof encabezó el lanzamiento de la vertiente de salud del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y apuntó con dureza contra Javier Milei . “Este es un modelo que le dice al enfermo 'jodete si no tenés plata'. Nosotros decimos jodete Milei . Al pueblo argentino se lo defiende”, levantó la voz con tono de campaña, más allá de que insiste en que este año no confirmará su postulación, en el Pasaje Dardo Rocha de La Plata.

“ Cuando dicen que la economía está creciendo se nota que no pisaron un hospital. Sólo crece en la imaginación de Milei, que está peleado con la realidad. No sirve un presidente que se la pasa dándole la espalda a la gente y a sus necesidades”, aseguró Kicillof en otro tramo, acompañado en el escenario por la vicegobernadora Verónica Magario , el intendente platense Julio Alak , el ex ministro Daniel Gollán y referentes del área de la salud.

En medio de la discusión sobre el grado de centralidad de Cristina Kirchner , Kicillof únicamente la mencionó en el final de su discurso para reivindicarla con Perón, Evita y Néstor Kirchner, sin aludir a su detención como reclamaron militantes de La Cámpora en el acto anterior en La Plata , en el Teatro Podestá. En este caso no hubo interrupciones del público, una mezcla de médicos, trabajadores de la salud y seguidores de los intendentes, por momentos eufóricos contra Milei y con cánticos de "Axel presidente" que el gobernador asentía con una sonrisa.

Del mismo modo que en las presentaciones de las ramas del MDF en Ciencia, Educación y Mujeres, Kicillof dedicó la mayor parte del discurso a confrontar con Milei. “ Se enfrentan dos modelos completamente opuestos. En las peores condiciones seguimos cuidando a nuestro pueblo y abriendo centros de salud. No alcanza, pero ahí está el esfuerzo de un pueblo y un gobierno que sabe cuáles son las prioridades que no se pueden abandonar”, buscó marcar el contraste.

Como Gollán y Alak en la previa, Kicillof cuestionó la reducción del 40% del presupuesto nacional del área, el retiro de la OMS, la demora y restricción de vacunas y los recortes en el plan Remediar, los tratamientos oncológicos y de salud mental. “La motosierra de Milei mata: tenemos un aumento del 6% de la mortalidad infantil y de un 37% de la mortalidad materna. Este gobierno es el más insensible que ha tenido la democracia argentina ”, indicó.

Antes de Kicillof también cuestionaron al Gobierno Alicia Stolkiner -especialista en salud mental- y Agustina Perrota, secretaria general de la Juventud Universitaria Peronista. En las primeras filas se ubicaron ministros e intendentes del MDF. La ausencia más notoria fue la de Nicolás Kreplak , el ministro de Salud bonaerense alineado con Máximo Kirchner.

En el final el gobernador bonaerense dejó definiciones políticas. “ Nuestra tarea es organizar una alternativa real y potente. Nos quieren convencer de que no hay otro camino. Que si no es Milei será otro que siga en la misma senda. Tenemos una tradición, una historia, una Patria y un futuro con justicia social y para todos los argentinos”, arengó, e insistió en que "no alcanza sólo con el peronismo y con la provincia de Buenos Aires " para el armado de cara a 2027.

En el inicio, el locutor había nombrado especialmente las presencias de integrantes del MDF de Entre Ríos, Córdoba, Salta, Tucumán, Catamarca, Corrientes, Tierra del Fuego y otras provincias, con el propósito de mostrar la incipiente construcción territorial en función de la disputa electoral del próximo año. Kicillof encabezó actos en la Ciudad y en Córdoba, como arranque de sus movimientos más allá del distrito en el que gobierna.

" Tenemos que construir una fuerza nacional en todo el territorio. Les vengo a pedir que salgamos a recorrer, a escuchar, a convocar. Que luchemos contra el individualismo, la resignación y la soledad para tener otro gobierno dentro de dos años”, cerró con tono de campaña, pese a la negativa a asumirse como candidato.

Entre los oradores previos, Gollán se pronunció en contra de la condena a Cristina Kirchner. En ese momento, Kicillof aplaudió y asintió. Una vez terminado el acto el ex ministro de Salud adelantó que posiblemente asista a la movilización desde Parque Lezama al departamento de San José 1111 que organiza el sector conducido por la ex presidenta para el 20 de junio, poco después de cumplirse un año desde el comienzo de su prisión domiciliaria. Cerca del gobernador no descartaron su presencia, como sucedió en la marcha del invierno pasado.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín