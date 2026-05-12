Lijo activó otra causa que investiga a Adorni y pidió información a empresas que contrataron a su mujer

El juez federal Ariel Lijo requirió información a empresas que mantienen vínculos comerciales con el Estado y que habrían contratado servicios de “coaching ontológico” de la consultora de Bettina Angeletti , esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni .

Así lo indicaron a LA NACION fuentes judiciales que trabajan en el caso, nacido a partir de una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano , en la que se sugiere la existencia de presuntas negociaciones incompatibles.

Las empresas apuntadas por la denuncia, a las que Lijo solicitó información por haber contratado los servicios de la consultora de Angeletti, son Grupo Dacto, Foggia Group y National Shipping .

La primera de ellas, de acuerdo con la denuncia, es una empresa tecnológica con fuerte presencia como proveedora o contratista de organismos y empresas del Estado. Presta o habría prestado servicios a organismos como AFIP/ARCA, AySA, Banco Central, Banco Nación, Aerolíneas Argentinas, Trenes Argentinos .

La segunda de las compañías, Foggia , dedicada a la organización de espectáculos, estaría detrás de la adjudicación del predio de Tecnópolis , cuya concesión depende en última instancia de la Jefatura de Gabinete , según refiere Pagano en su denuncia.

La naviera National Shipping , en tercer término, también cliente de la consultora de Angeletti, habría sido durante años una contratista importante de YPF , empresa de la cual Adorni es director ad honorem .

Según indicaron de la empresa a LA NACION , la consultora de Angeletti, al igual que otras, brindó una capacitación a gerentes y jefes de National Shipping SA (NSSA) los días 6 y 23 de noviembre de 2024 y el 3 de octubre de 2025. Esas capacitaciones tuvieron un costo total de $6.370.000 , informaron.

En la página de la consultora de Angeletti, las tres compañías figuran como sus clientes.

Angeletti figura como directora de AS Innovación Profesional , una sociedad de responsabilidad limitada de la que es dueña en partes iguales con Adorni, quien además es gerente.

A través de su consultora Más Be , Angeletti ofrece servicios de “coaching ontológico”. “Mi especialización en coaching de equipos, combinada con herramientas como Point of You, me permite diseñar intervenciones personalizadas que fomentan la colaboración, la innovación y el desarrollo de una cultura organizacional más humana y alineada con los objetivos estratégicos de la empresa”, señala en su perfil de LinkedIn .

La esposa del funcionario también fue alcanzada por la causa en la que se investiga al jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito . Entre los gastos analizados por la Justicia figuran viajes realizados por el matrimonio, como el de Aruba , y uno que Angeletti hizo con amigas a Madrid, España .

Ese expediente también está radicado en el juzgado de Lijo, pero la investigación está en manos del fiscal Gerardo Pollicita .

Fuente: La Nación