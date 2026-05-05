Las obras en la casa de Adorni: de una “lavada de cara” a la satisfacción del contratista en un bar de Capilla del Señor

"La semana pasada dijo que le había hecho una lavada de cara a la casa", habría contado Matías Tabar, el contratista de Manuel Adorni en el country de Indio Cua, a unos vecinos en una cancha de fútbol de Exaltación de la Cruz. Algunos de sus interlocutores lo habían escuchado "muy contento", a fines de 2024, cuando les confío que tenía "mucho trabajo" por la remodelación en la propiedad del entonces vocero presidencial mientras departían en el bar La Fusta en la vecina Capilla del Señor.

La declaración de Tabar en la Justicia federal volvió a conmover la población de esta localidad distante a unos 80 kilómetros de CABA. Muchos se sorprendieron por los 245 mil dólares que aseguró el contratista haberle facturado al funcionario pero en aquella tertulia lo habían notado como que se mostraba "salvado" por las obras a realizar. Poco después habría dicho a algunos amigos que "tenía que reciclar" un departamento de CABA del matrimonio Adorni-Angeletti.

Como contó Clarín el 2 de abril, el jefe de Gabinete y su esposa conocieron en primer término, según fuentes consultadas de Indio Cua, a Josefina Canitano y Tabar , a quienes luego le encargaron las obras para "reconstruir" la antigua vivienda del lote 380. " Se hizo a nueva ", dijo una fuente consultada. Tabar en ese momento negó ante la consulta de este diario conocer al jefe de Gabinete. Integra, según los registros públicos, la sociedad "Alta Arquitectura SRL" con Juan Heine, cónyuge de Canitano. La joven, además, se sigue en la red social Instagram con Angeletti.

Como sea, este lunes había sorpresa sobre las cifras finales de la casa de fin de semana del matrimonio que goza de la confianza de Karina Milei. Un dirigente político de la zona se preguntó si no incluyó en el monto final "alguna obra de alguna otra propiedad no declarada por Adorni porque parece demasiado". "Ninguna casa de Indio Cua vale más de 150 mil dólares. Quizás hizo como el tero que canta donde no tiene los huevos", se permitió esa metáfora rural en un predio cercano al límite de los partidos de Exaltación de la Cruz, Pilar y Luján.

Durante la salida en La Fusta, Tabar habría mencionado unos "baldosones azules" que tenía que encargar para la construcción de la pileta de los Adorni. Según lo declarado por el contratista en Comodoro Py, dicha remodelación costó unos 9.000 dólares.

Tabar fue y seguiría siendo proveedor de la municipalidad de Exaltación de la Cruz, que es gobernada por el peronismo. "Nos vende papel de resma" , comentaron en la comuna. Pero desde hace años está vinculado a la refacción de viviendas. En diálogo con este diario, en su momento el joven contó que "se dedica atender a una casa de informática " que es de su propiedad. Hasta hace poco, según recuerdan los pobladores de Exaltación de la Cruz, se quejaba de "cómo los medios le apuntaban a Adorni y no decían nada de (el supuesto incremento patrimonial) de Máximo Kirchner".

Otra novedad que surgió del pueblo es que el próximo sábado habrá una asamblea en el country Indio Cua. Hay mucho malestar en la administración por las filtraciones y por los ecos del escándalo que salpica al jefe de Gabinete. Sí se ha incrementado notablemente "la seguridad" y custodia del predio.

El contratista que realizó la refacción en la vivienda emplazada en el lote 380 contó este lunes que el jefe de Gabinete le pagó 245.000 dólares en efectivo por todos los trabajos. Cuando la escribana Adriana Nechevenko le consigue a Adorni y a Bettina Angeletti el préstamo por 100.000 dólares, ese mismo día la esposa del funcionario de Milei depositó el dinero en el Banco Galicia. Para concretar la operación inmobiliaria, la pareja aportó 20.000 dólares de su patrimonio.

Redactor de Política.

Fuente: Clarín