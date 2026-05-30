Las heladeras incrustadas pasaron de moda: la alternativa que optimiza el espacio y es tendencia en 2026

Durante muchos años, la forma más tradicional de colocar las heladeras en la cocina fue incrustándolas en un hueco entre los muebles , acompañadas por paneles laterales y alacenas en la parte superior.

Sin embargo, este diseño comenzó a perder terreno y es reemplazado por una alternativa más moderna, práctica y que ayuda a aprovechar mejor el espacio disponible.

Son las heladeras integradas , una variante minimalista y moderna que se popularizó en el último tiempo. Esta opción consiste en ocultar el electrodoméstico detrás de paneles iguales al resto de los muebles , lo que optimiza el espacio visual y genera una sensación de continuidad y uniformidad en toda la cocina.

Además de tener un diseño más moderno, este formato destaca por aportar una mayor flexibilidad a la hora de diseñar la cocina . Como forma parte del mobiliario, permite mantener una estética uniforme y facilita la integración de todos los elementos del ambiente en un mismo diseño.

Las principales ventajas de estos modelos son:

El crecimiento de esta tendencia también se ve influenciado por los estilos de decoración modernos . El minimalismo y el diseño escandinavo, por ejemplo, priorizan ambientes despejados, con pocas interrupciones visuales.

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En ese sentido, estas heladeras integradas aparecen como una solución perfecta. Al quedar ocultas, la cocina se percibe como un espacio organizado, elegante y más limpio que con las versiones incrustadas.

Algunos aspectos a tener en cuenta antes de poner una heladera integrada son:

Así, aunque durante años las heladeras incrustadas fueron la opción más elegida, poco a poco empiezan a perder terreno frente a las integradas . Esta alternativa destaca por su diseño moderno, su capacidad para integrarse al mobiliario y por generar una mayor sensación de amplitud y orden en la cocina.

Fuente: TN