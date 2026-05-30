El truco que usan en Islandia para calefaccionar casas sin gastar casi nada en energía

Islandia es uno de los países con las condiciones climáticas más extremas del mundo. Los inviernos son largos, oscuros y las temperaturas suelen descender varios grados bajo cero. Ante este escenario, desarrollaron un método que les permite mantener las casas calefaccionadas sin gastar una fortuna en energía.

Este sistema aprovecha uno de los recursos naturales más abundantes del país: la energía geotérmica . De esta manera, utilizan el calor que se encuentra debajo de la superficie terrestre para calefaccionar los hogares de forma eficiente, económica y sustentable.

El principal motivo por el cual este método es tan efectivo es la intensa actividad volcánica de Islandia . Se perforan pozos en distintas regiones del país para extraer agua caliente de forma natural. Luego, esa agua circula por una extensa red de tuberías y llega a miles de hogares para abastecer los sistemas de calefacción.

Algunas de las ventajas de la energía geotérmica son:

Tal es la efectividad de este sistema que brinda calefacción y agua caliente a más del 90% de los hogares de Islandia . Los habitantes pueden mantener sus viviendas cálidas durante todo el año sin afrontar los elevados costos que suelen tener los métodos tradicionales de calefacción.

Como si fuera poco, este recurso no se utiliza únicamente para calefaccionar hogares y abastecer de agua caliente a la población . También tiene otras funciones muy útiles en el país, como generar electricidad, derretir nieve y climatizar invernaderos, entre muchas otras.

Así, Islandia logró aprovechar uno de sus recursos naturales más abundantes para resolver uno de los principales desafíos que plantea su clima: mantener las casas cálidas durante los extensos inviernos sin afrontar elevados costos energéticos.

Fuente: TN