Las despedidas en la pantalla

“El último gigante”, un a película argentina reciente dirigida por Marcos Carnevale, cuenta la historia de un padre (Oscar Martínez) que dejó de ver a su hijo veintiocho años atrás, cuando era un niño. Ahora quiere regresar y recomponer la relación. A medida que pasa el filme uno se entera de que está enfermo, y es un rito que necesita cumplir. El hijo (Matías Mayer) trabaja en el Parque Nacional Iguazú y sobrelleva una bronca contenida -o no tanto- que dificulta recomponer el vínculo, pese a lo que le sugieren su pareja y sus amigos. Pero, ante un extraño pedido del padre, puede no perdonarlo aunque sí manejar el resentimiento.

¿Cómo adaptarse a la ausencia? De eso habla la película mexicana “Nos vemos, papá”, dirigida en 2011 por Lucía Carreras. La protagonista -en sus treinta años- pierde a su padre, su gran afecto luego de haber quedado huérfana de madre cuando era niña. Atravesada por la pena, empieza a suponer una vida imaginaria en la que él sigue presente. Su familia, al darse cuenta de su incapacidad para el duelo, intenta mostrarle otra realidad, alejarla de la casa paterna. Pero nada es tan sencillo.

Fuente: Clarín