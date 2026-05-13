Ladrones quisieron asaltar un bar y los empleados llamaron a la policía que llegó a tiempo para detenerlos

Los trabajadores de un bar de Palermo fueron sorprendidos por dos delincuentes antes de empezar su jornada. El episodio ocurrió durante la tarde del pasado miércoles y trascendió en las últimas horas, junto con la difusión del video de la cámara de seguridad , que registró toda la secuencia.

Cerca de las 17.30 los ladrones irrumpieron en el lugar en el que sólo se encontraban los empleados. Uno de ellos insistía con que le entregaran el dinero . “No hay plata amigo acá” , le respondió una trabajadora que se ofreció a mostrarle la caja vacía.

Lo que los delincuentes no sabían era que una de las víctimas había dado aviso a la Policía al darse cuenta de que podían ser víctimas de un robo. Esa alerta derivó en que minutos después fueran atrapados por los efectivos y terminaran detenidos .

Todo pasó a plena luz del día en un local gastronómico situado sobre la calle Uriarte al 1600. En las imágenes se observa a uno de los ladrones dentro del lugar, amenazando a los cuatro empleados con un revólver . El cómplice no aparece en la grabación, ya que todo el tiempo estuvo en un rincón.

Estuvieron cerca de tres minutos y medio dentro . Tiempo que resultó clave para que los policías llegaran al lugar y los atraparan. “Al piso, al piso” , gritaron al entrar. El delincuente que aparecía en el video levantó las manos y acató la orden sin resistirse.

Finalmente, ambos resultaron detenidos . Según fuentes policiales a las que accedió Clarín , se trata de dos personas de 46 y 35 años, uno con antecedentes . En el lugar trabajó personal de la Comisaría Vecinal 14 A, que secuestró dos revólveres calibres 38 y 22 y también un Volkswagen Bora en el que se movilizaban.

Fuente: TN