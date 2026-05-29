La reflexión de Jean-Paul Sartre sobre la identidad y el pasado: “Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros”

La relación entre el pasado, la identidad y la posibilidad de cambiar fue uno de los ejes que abordó Gabriel Rolón durante una entrevista con LA NACION . En ese contexto, el psicólogo recurrió a una de las frases más conocidas del filósofo francés Jean-Paul Sartre: “Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros” .

La reflexión apareció mientras analizaba cómo las experiencias, los vínculos y los recuerdos construyen la personalidad de cada individuo. Para Rolón, la historia personal influye profundamente, pero no define de manera absoluta quién puede llegar a ser alguien .

En ese sentido, el especialista explicó que muchas veces las personas quedan atrapadas entre la nostalgia de un pasado idealizado y la expectativa de una felicidad futura , en lugar de intentar construir bienestar en el presente.

La idea retomada por Rolón pertenece al pensamiento existencialista de Jean-Paul Sartre , quien sostenía que las personas no están completamente determinadas por las circunstancias que vivieron, sino que conservan un margen de libertad para decidir qué hacer con eso que les ocurrió .

“Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros” , citó el psicólogo durante la entrevista. La frase apunta a una tensión central del existencialismo: aunque nadie elige por completo su contexto familiar, social o emocional, sí puede elegir cómo responder frente a esas marcas.

Para Rolón, los recuerdos y las experiencias “hicieron cosas de nosotros” , pero eso no implica quedar condenados a repetirlas de manera automática.

Durante la charla, el psicólogo también reflexionó sobre el modo en que las personas reconstruyen emocionalmente el pasado. “El recuerdo es un lugar muy particular y enigmático, porque es el lugar donde guardamos las cosas que hemos perdido para que no se las lleve la muerte para siempre” , señaló.

Según explicó, la memoria suele atravesar una especie de “edición” con el paso del tiempo. “Hacemos como una edición, un photoshopeo de los recuerdos” , dijo.

De esa manera, figuras del pasado —como los padres, la infancia o ciertos momentos felices— pueden terminar siendo recordadas de manera más idealizada de lo que realmente fueron. Sin embargo, Rolón aclaró que eso no invalida el valor emocional de esas experiencias, porque forman parte de la identidad de cada persona.

Hacia el final de la reflexión, Rolón enumeró distintos momentos que ayudan a construir la identidad : la emoción de la infancia, los primeros descubrimientos, los vínculos afectivos o las decisiones importantes de la juventud.

“El que hoy puede ser feliz es el que se emocionó a los cinco con la primera guitarra, a los 12 cuando se fue con su papá a vivir dos años al campo, a los 18 cuando empezó su primera carrera universitaria”, ejemplificó.

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Fuente: La Nación