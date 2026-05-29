El duro relato de Paula Chaves sobre la pérdida de un embarazo

Durante la emisión de Tapados de laburo (OLGA), mientras debatían sobre un video que Stephanie Demner subió a su cuenta de Instagram donde contaba indignada que una ecografista filtró a la prensa -más precisamente a Ángel de Brito - que está otra vez embarazada, Paula Chaves sorprendió al hacer una revelación personal.

Al escuchar esto, la modelo -madre de Olivia, Baltazar y Filipa , fruto de su relación con Pedro Alfonso- relató: “A mí también me pasó. Antes de Baltazar me filtraron un embarazo y yo a la semana que me lo filtraron y que tuve que salir a blanquear todo , lo perdí. Lo había perdido y tenía que seguir yendo a trabajar con panza, cuando yo sabía que lo que tenía adentro ya no tenía vida y lo tenía que expulsar. Un horror ”.

En esa misma línea, continuó: “Está este mito de que no tenemos que contar el embarazo hasta los tres meses porque nos obliga a las mujeres a vivir el duelo en soledad . Vos lo perdés, estás hecha mie*** llorando y estás sola tratando de tapar y no exponer tu dolor ”.

Después de su relato, en el estudio reflexionaron sobre que con el paso del tiempo se “generó una cuestión ética” dentro del periodismo de espectáculo , porque en los años ‘90 era una gran “carnicería” cuando contaban este tipo de noticias de la vida de los famosos.

Al escuchar esto, la modelo retomó la palabra y acotó: “ La primicia del embarazo era como lo más candente del mundo del espectáculo y nadie se ponía a pensar. Ángel de Brito muchas veces guarda estos secretos, y yo creo que el periodismo fue cambiando y de un tiempo hasta ahora se empezó a preservar la noticia para que la den los familiares , pero, en este caso, la ecografista está violando su secreto profesional". Para cerrar el tema, dijo que ella lo que haría es exponer los datos de la mujer en redes: “Con foto y todo, no me importa nada ”.

Fuente: La Nación