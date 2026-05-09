La psicología explica por qué algunas personas abren la heladera aunque no tengan hambre

Abrir la heladera, quedarse mirando unos segundos y volver a cerrarla sin sacar nada es un gesto que muchísimas personas repiten casi de manera automática todos los días . A veces ocurre incluso después de comer o cuando no existe hambre real . Aunque parezca una simple costumbre cotidiana, la psicología sostiene que detrás de ese comportamiento pueden esconderse distintas emociones y mecanismos mentales .

Especialistas en comportamiento humano explican que, muchas veces, abrir la heladera no responde a una necesidad física de alimentarse, sino a una búsqueda inconsciente de alivio emocional, distracción o gratificación inmediata .

De acuerdo con psicólogos especializados en conducta alimentaria, este hábito suele estar relacionado con el llamado hambre emocional . Es decir, situaciones donde una persona intenta aliviar emociones como:

La psicóloga especializada en alimentación Susan Albers explicó que abrir la heladera puede funcionar como una especie de pausa mental automática dentro de la rutina diaria. Revisar qué hay, mover objetos o simplemente sentir el aire frío puede generar una sensación momentánea de calma o control.

En muchos casos, ni siquiera existe intención real de comer algo.

Especialistas en nutrición emocional sostienen que la relación afectiva con la comida comienza desde la infancia. Muchas veces, comer aparece asociado al consuelo, el premio o la contención emocional .

Por eso, el cerebro termina vinculando ciertos espacios —como la cocina o la heladera— con una sensación de placer, seguridad o confort emocional .

Además, abrir la heladera activa pequeñas dosis de expectativa y recompensa inmediata, algo similar a lo que ocurre cuando una persona revisa constantemente el celular o las redes sociales.

Uno de los aspectos más llamativos de este hábito es que muchísimas personas miran dentro de la heladera varias veces al día sin sacar ningún alimento.

Según expertos en comportamiento, esto sucede porque el objetivo muchas veces no es comer, sino:

En momentos de agotamiento mental o ansiedad, abrir la heladera puede transformarse en una especie de “escape automático” que el cerebro repite casi sin pensar.

Aunque se trata de una conducta extremadamente común, los especialistas advierten que puede ser importante prestar atención cuando el hábito se vuelve compulsivo o constante .

Esto ocurre especialmente cuando la comida se transforma en la principal herramienta para manejar emociones negativas como:

En esos casos, los expertos recomiendan intentar identificar qué emoción aparece detrás del impulso y buscar otras formas de regulación emocional, como descansar, caminar, escuchar música o hablar con alguien .

Fuente: TN