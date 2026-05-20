La psicología dice que quienes disfrutan la vida entre los 40 y 60 años llegan a una conclusión clave

La imagen clásica de la crisis de la mediana edad , entre los 40 y 60 años, es casi un cliché: alguien que se compra un auto deportivo, tiene una aventura o abandona todo de golpe. Sin embargo, la realidad suele ser mucho menos dramática y mucho más profunda.

Lejos de los estallidos y las decisiones impulsivas, la mayoría de las personas atraviesa una transformación silenciosa . Es un proceso interno, casi invisible, que implica revisar la identidad que construyeron desde la adolescencia y preguntarse si esa versión de sí mismas es realmente completa.

Al llegar a la mediana edad, muchos ya cumplieron con el primer gran proyecto de la adultez: carrera, familia, rutinas, reputación . Aprendieron a moverse en el mundo, a ser aceptados, a cumplir con lo que se espera. Pero, aunque todo parezca estar en orden, surge una pregunta incómoda: ¿Esta soy yo de verdad, o solo la versión que aprendí a mostrar?

La psicología sostiene que funcionar no es lo mismo que sentirse pleno . Se puede tener éxito y, al mismo tiempo, sentir que algo esencial quedó afuera.

El reconocido psiquiatra Carl Jung llamó a este proceso “individuación”: el camino de toda la vida para convertirse en quien uno realmente es, en vez de limitarse a ser lo que otros esperan .

Según Jung, la primera mitad de la vida se centra en construir el ego y adaptarse. Pero la segunda mitad trae preguntas más profundas: ¿cómo vivir sin traicionarse a uno mismo? ¿Qué sentido tiene lo que hago? ¿Qué partes de mí dejé de lado para encajar?

Jung también hablaba de la “persona”, esa máscara social que todos usamos. Es necesaria: no somos iguales como padres, amigos o empleados. El problema aparece cuando ese personaje se vuelve una jaula y olvidamos quiénes somos fuera de los roles .

Con el tiempo, la imagen que proyectamos se vuelve tan familiar que parece la única posible. Pero, en la mediana edad, muchas personas empiezan a notar que su vida no era falsa, sino incompleta. Intentaban encajar, pero dejaron partes de sí mismas afuera .

Otra idea clave de Jung es la “sombra”. No se trata solo de los aspectos negativos, sino de todo lo que reprimimos o negamos de nosotros mismos : creatividad, sensibilidad, intuición, incluso la necesidad de descanso o de decir que no.

Muchas veces, lo que nos protegió en una etapa de la vida termina limitándonos en otra. El niño sensible se vuelve el adulto fuerte, el creativo se vuelve práctico, el pacificador olvida su propia voz. La mediana edad puede traer un cansancio profundo: el de no haberse permitido ser uno mismo durante demasiado tiempo .

El error más común es pensar que hay que tirar todo por la borda. Pero la versión anterior de uno mismo no estaba equivocada, solo era parcial . No se trata de destruir lo construido, sino de integrar lo que quedó afuera.

La verdadera transformación de la mediana edad no es rebeldía ni ruptura total . Es reconocer que una vida armada solo en torno a la aprobación, el deber o el estatus no alcanza para sostener el peso de una existencia plena.

La autoayuda suele simplificar: “Sé vos mismo”. Pero en la vida real, ser más honesto puede incomodar a quienes te rodean . Las relaciones deben adaptarse cuando uno deja de complacer, de callar o de fingir.

La individuación no es solo autoexpresión: es integración . No se trata de reemplazar una parte por otra, sino de permitir que todas convivan y dialoguen.

Lo curioso es que la persona que emerge en la mediana edad no es del todo nueva . Son viejas preferencias, impulsos y necesidades que siempre estuvieron ahí, pero que no tuvieron espacio para crecer. La tranquilidad, la creatividad, la profundidad, el humor: todo eso pide una segunda oportunidad. Para muchos, este es el momento en que las partes postergadas finalmente reclaman su lugar.

Las personas que logran sentirse más a gusto consigo mismas en la mediana edad no lo hacen porque la vida se haya vuelto más fácil, sino porque dejaron de exigirle a una versión incompleta que haga todo el trabajo .

La imagen pública puede ayudar a funcionar , pero no puede reemplazar el sentido de significado ni el autoconocimiento . El verdadero cambio no es una crisis, sino una forma de volver a casa: dejar de vivir como extraños para uno mismo y empezar a disfrutar , por fin, de la vida que se tiene.

Fuente: TN