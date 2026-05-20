Si tenés envases de lavandina vacíos, poseés un tesoro: 3 ideas modernas para aprovecharlos en casa

Muchas veces terminan directo en la basura sin que sepamos que pueden convertirse en objetos prácticos y decorativos para el hogar. Los envases de lavandina , por su resistencia y versatilidad, son ideales para reciclar y darles una segunda vida con propuestas simples que, además de ahorrar dinero, suman un toque moderno a cualquier ambiente.

Con un poco de creatividad, pintura y algunos materiales fáciles de conseguir, es posible transformarlos en accesorios funcionales que parecen comprados en una tienda de diseño.

Una de las opciones más simples y útiles consiste en cortar el envase a diferentes alturas para crear organizadores. Después de lijar bien los bordes , podés pintarlos en colores neutros como blanco, negro o beige para lograr un estilo elegante y moderno.

Son ideales para guardar lápices, brochas de maquillaje, cepillos de pelo o pequeños accesorios y ayudan a mantener cualquier espacio ordenado.

Los envases también pueden convertirse en macetas originales para plantas pequeñas, suculentas o hierbas aromáticas. Solo hace falta hacer algunos agujeros en la base para el drenaje y personalizarlos con pintura mate o texturas que imiten cerámica.

Ubicadas en estanterías, escritorios o balcones, aportan un detalle decoración sustentable que está en tendencia este 2026.

Al cortar el envase en diagonal y cubrirlo con tela adhesiva, cuerda o vinilo decorativo, podés crear revisteros o cestos para guardar papeles , cargadores, productos de limpieza o bolsas reutilizables.

Además de ser una solución económica, permiten sumar orden visual al hogar sin resignar estilo. Reciclar estos envases no solo reduce residuos: también puede convertirse en una forma creativa de renovar espacios con objetos únicos.

Fuente: TN