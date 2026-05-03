La psicología dice que las personas que leen antes de dormir desarrollaron una habilidad clave

¿Te gusta leer antes de irte a dormir? Según un nuevo estudio internacional, ese pequeño ritual podría estar haciendo mucho más que ayudarte a conciliar el sueño: podría fortalecer tu cerebro y mejorar tu ánimo .

La investigación, liderada por el Imperial College de Londres y publicada en la revista ‘JMIR Formative Research’, analizó cómo la navegación en Internet afecta la resiliencia y el optimismo, en especial en estudiantes de posgrado. El equipo, que incluyó científicos de Japón, Austria, Estados Unidos y Reino Unido , fue más allá: quiso saber si leer podría funcionar como un “escudo” frente al desgaste emocional que genera pasar horas online .

El experimento fue simple pero revelador. Después de navegar por Internet, algunos participantes leyeron un cuento de hadas de los hermanos Grimm , como “Hansel y Gretel” o “Caperucita Roja”. Otros, no. El resultado fue contundente: quienes leyeron el cuento reportaron una resiliencia mucho mayor y una visión más positiva de la vida que quienes no lo hicieron.

En palabras de Andreas B Eisingerich , uno de los autores del estudio, “en una era digital saturada de contenido fugaz y gratificación instantánea, el poder de los cuentos de hadas de Grimm puede ofrecer un antídoto crucial contra la erosión de la resiliencia y el optimismo causada por la navegación excesiva en Internet”.

Hoy, la mayoría de las personas pasa gran parte del día conectada. Si bien Internet tiene ventajas, su impacto en el bienestar mental y la resiliencia emocional todavía es un misterio . Este estudio sugiere que el simple acto de leer antes de dormir podría ser una herramienta accesible y poderosa para contrarrestar el agotamiento digital .

El informe también destacó que jugar videojuegos como “The Legend of Zelda: Breath of the Wild” o ver películas de Studio Ghibli puede aumentar la felicidad y el sentido de propósito en los jóvenes. Así, la clave parece estar en elegir actividades que conecten con la imaginación y la emoción, en vez de solo consumir contenido rápido y superficial.

En definitiva, la ciencia respalda lo que muchos intuían: leer un cuento antes de dormir no solo relaja, sino que puede ser clave para cuidar la salud mental en tiempos de hiperconectividad . Un pequeño gesto, como abrir un libro de los hermanos Grimm, puede marcar la diferencia después de un día frente a la pantalla.

Fuente: TN