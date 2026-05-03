Armó el partido para Milei en San Luis, llegó al Congreso con LLA y ahora se convirtió en el primer diputado provincial de Dante Gebel

El ex armador y diputado nacional de La Libertad Avanza, el puntano Carlos D'Alessandro, se convirtió esta semana en el primer legislador provincial, con bloque oficial, de "Consolidación Argentina", el espacio que promueve a Dante Gebel como candidato a presidente en 2027 .

"La decisión marca un punto de inflexión: por primera vez, el proyecto político-cultural que promueve a Gebel como figura de proyección nacional cuenta con estructura formal dentro de una legislatura provincial. El armado no solo implica presencia simbólica, sino capacidad concreta de acción parlamentaria ", señalan en su entorno.

D'Alessandro fue uno de los primeros en armar para Milei en San Luis. De la mano de La Libertad Avanza se convirtió en 2023 en diputado nacional. Pero luego, en agosto de 2025, formó parte del grupo que partió el bloque oficialista.

El quiebre se visibilizó en la votación de la insistencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad: tanto él como Marcela Pagano votaron en contra del veto de Milei y ayudaron a la oposición a tener el número necesario para validar la norma.

Minutos más tarde, ambos pegaron un portazo del bloque de La Libertad Avanza para armar una bancada propia ("Coherencia") junto a la expulsada Lourdes Arrieta y el formoseño Gerardo González.

Lo cierto es que D'Alessandro venía de una fuerte disputa con Karina Milei por el sello partidario; conflicto que escaló judicialmente al punto de que nadie pudo presentarse con el nombre de "La Libertad Avanza" en San Luis.

En ese momento, el diputado acusó a Karina y a Martín Menem de crear una lista con una ex ministra del actual gobernador Claudio Poggi y de tejer un acuerdo. Impugnó ese armado y le terminaron interviniendo el partido.

D'Alessandro igualmente compitió en las legislativas provinciales con el partido "Tercera Posición" y salió tercero. En diciembre renunció al Congreso Nacional para entrar a la Legislatura y dedicarse al armado local.

Ahora primereó al nombrar a su monobloque como "Consolidación Argentina", y apostar por el pastor evangélico Dante Gebel quien, sin embargo, todavía no confirmó si será candidato a presidente el año que viene. Todo indica que la definición será después del Mundial y para ese momento, aseguran, la bancada gebeliana puntana sumará cinco bancas.

D'Alessandro dio el primer paso pero la idea es que haya un efecto cascada en otras provincias donde ya hay legisladores provinciales -provenientes de distintas corrientes políticas- que se acercaron a "Consolidación Argentina".

Uno de ellos es Eduardo Cabello, secretario general de la CGT en San Juan, diputado provincial y pastor evangelista. Por ahora su bloque lleva el nombre de "Justicialista", pero está a cargo de la coordinación de Gebel en esa provincia y señala la necesidad de una "salida pacífica". "Escuchar un mensaje de amor y de paz ayuda a bajar los niveles de tensión", declaró a un medio local.

En Misiones, la diputada provincial Rita Flores, quien ganó una banca con la boleta de "Por la Vida y los Valores", también se mueve en sintonía con Gebel, junto a otros dos legisladores.

En la Ciudad de Buenos Aires, el legislador porteño Eugenio Casielles - quien fue uno de los fundadores de LLA y también quedó alejado de los Milei- es el principal promotor.

En Mendoza y Salta también aseguran que hay legisladores provinciales en sintonía y esperan que semana a semana empiecen a blanquear sus intenciones.

Lo cierto es que Gebel todavía no confirmó sus intenciones pero hizo un raid de entrevistas y reuniones en su visita a Buenos Aires. Los encuentros incluyeron al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora y a la cúpula de CGT con quien se reunió en la sede de la Uocra, el gremio que lidera Gerardo Martínez. Estuvieron además, los triunviros Cristian Jerónimo y Jorge Sola.

Redactora de la sección Política

Fuente: Clarín