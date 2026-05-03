Ariel Vallejo se presenta en la Justicia en el inicio de las indagatorias de la causa Sur Finanzas

El dueño de la financiera “Sur Finanzas”, Ariel Vallejo, se presentará este martes en indagatoria en la causa en la que está acusado de ser el jefe de una asociación ilícita y por lavado de dinero por el manejo irregular de fondos de clubes de fútbol . Será la primera de 16 indagatorias que se extenderán hasta fines de junio en el marco de la causa.

La indagatoria se da en un contexto de complicaciones judiciales y económicas para Vallejo. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) le aplicó una millonaria multa al empresario e inhabilitó para operar a su casa de cambio “ARS Cambios” por irregularidades en operaciones con el dólar oficial en 2023.

El expediente penal es uno de los que orbita alrededor de las investigaciones contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y sus dirigentes. "Tengo una relación muy linda, sobre todo con el Chiqui Tapia. Les prestamos dinero a varios clubes que necesitan financiación", dijo Vallejo en 2023 en una entrevista.

Esa relación con el fútbol es la que la Justicia entiende que fue delictiva. "La utilización de contratos de sponsoreo como instrumentos meramente formales, carentes de ejecución real, fueron celebrados con la única finalidad de otorgar apariencia de legitimidad a flujos económicos que no tuvieron correlato en una contraprestación efectiva", sostuvieron la fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona y el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco , para acusar a Vallejo.

La Justicia allanó Sur Finanzas, las sedes de la AFA de Ezeiza y la calle Viamonte y 18 clubes en busca de documentación de los contratos de la financiera con las entidades deportivas. Hubo procedimientos en Independiente, San Lorenzo, Racing Club, Banfield, Barracas Central –el club de "Chiqui" Tapia-, Deportivo Armenio, Acassuso, Dock Sud, Excursionistas, Morón, y Temperley, entre otros.

La financiera fue sponsor de varios clubes y financió a otros. Su vínculo con la AFA era tan estrecho que durante algunos años la copa de la Liga Profesional se llamó Sur Finanzas.

Para la Justicia la compañía estableció un esquema de intermediación financiera ilegal. "Maximiliano Ariel Vallejo y su conglomerado, brindó la estructura corporativa, las empresas pantalla y el flujo de capital no registrado para consumar el vaciamiento que ejecutaron las autoridades de los clubes” , señaló la Fiscalía.

El juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella citó a indagatoria a Vallejo y a otras 13 personas, entre ellas Graciela Vallejo y Maite Sofía Lorenzo , madre y pareja del empresario, respectivamente, y con cargos en las compañías. También fueron citadas, como personas jurídicas, Sur Finanzas y Centro de Inversiones Concordia.

Este martes a las 10 horas deben presentarse Vallejo y su madre. Las indagatorias se extenderán hasta el 30 de junio. Hubo un pedido de empresario para postergar la citación pero fue rechazado.

Vallejo tiene una serie de restricciones, que no llegaron a la detención, lo que en algún momento se analizó en el expediente porque hubo ocultamiento de prueba, por lo que empleados de la empresa fueron detenidos –ahora bajo prisión domiciliaria- y están procesados.

La Justicia le impuso al empresario y al resto de los citados la prohibición de salida del país, presentarse todos los meses en la Policía Federal, la prohibición de contactarse con otros acusados, y no poder alejarse a más de 100 kilómetros del juzgado sin autorización previa. Todo eso para "neutralizar riesgos procesales y asegurar la comparecencia de los imputados y/o evitar el entorpecimiento".

Además, se inhibieron los bienes de Sur Finanzas y otras 15 empresas vinculadas a los hechos y se secuestraron 10 vehículos, entre ellos un Mercedes Benz, un Alfa Romeo, y un BMW.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín