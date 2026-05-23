La psicología dice que desviar la mirada al hablar no es timidez: puede ser reflexión, duda o deshonestidad

Al entablar una conversación, muchas personas desvían la mirada . Aunque suele interpretarse como timidez, la psicología señala que este gesto puede revelar distintos aspectos de la personalidad y los estados emocionales de quien lo realiza.

Dentro del lenguaje corporal, la mirada ocupa un papel central y puede cambiar la manera en que se interpreta un mensaje . Dependiendo de si se sostiene, se desvía o se evita, puede dar distintos indicios sobre las emociones de una persona.

Aunque no hay una única explicación, desviar la mirada suele estar vinculado con emociones internas como la inseguridad, la incomodidad, la reflexión o la duda . De todos modos, depende del contexto en el que se de este gesto.

Algunas de las emociones que puede indicar una persona al desviar la mirada son:

Por esta razón, los especialistas aconsejan no analizar este gesto de manera aislada . La mirada es solo una de las partes del lenguaje corporal y debe interpretarse junto con el tono de voz, las expresiones faciales y el contexto general.

Así, aunque muchas personas tienden a interpretar el desvío de la mirada como un indicio de timidez, la psicología remarca que puede tener distintas interpretaciones . Para comprender realmente este gesto, es fundamental observar el conjunto del lenguaje corporal.

Fuente: TN