La planta que se cultiva con un saquito de té y puede crecer en balcones: fácil de cuidar y florece en otoño

Muchas personas se niegan a cultivar en sus balcones porque creen que se necesitan demasiados materiales y cuidados para mantener las plantas en buen estado. Sin embargo, existe una especie que se planta con solo un saquito de té , y que no necesita demasiada atención para florecer.

Se trata de la manzanilla , una especie resistente que se adapta bien a macetas pequeñas, ideal para balcones o ventanas. Al no requerir demasiados cuidados, se presenta como una de las mejores alternativas para quienes buscan sumar verde al hogar sin experiencia en jardinería .

Como si fuera poco, uno de los puntos más llamativos es que puede crecer con solo un saquito de té de manzanilla. Si la fecha de vencimiento es prolongada, se puede abrir y colocar el contenido en la tierra, lo que aporta materia orgánica al suelo y da pie a la germinación.

Para cultivar una manzanilla desde un saquito de té hay que seguir los siguientes pasos:

Aunque la manzanilla no requiere demasiados cuidados y suele florecer en pocas semanas, hay algunos recaudos clave a tener en cuenta. Evitar el exceso de agua y la exposición prolongada al sol directo son dos factores importantes para que crezca de manera óptima.

Algunos de los cuidados a tener en cuenta son;

Así, la manzanilla se presenta como una alternativa ideal para aquellas personas que buscan sumar color a su hogar sin experiencia previa en la jardinería. Con solo un saquito de té y algunos cuidados básicos, es posible sumar una planta que aporte un toque natural a balcones o interiores .

Fuente: TN