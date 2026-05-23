Muerte en Chascomús: detuvieron e imputaron por intento de homicidio al hombre que golpeó al adolescente tras el accidente

Leandro Edgardo Marzzellino , el hombre que golpeó salvajemente a Kevin Martínez , el adolescente de 15 años de la localidad bonaerense de Chascomús que murió luego de un violento choque, fue detenido en las últimas horas tras ser imputado por el delito de tentativa de homicidio con dolo eventual .

Según confirmaron fuentes judiciales y policiales a Infobae , la detención fue concretada por efectivos de la DDI Dolores, luego de la imputación resuelta por la fiscal Daniela María Bertoletti Tramuja , quien tiene a su cargo la investigación de la muerte. Durante el allanamiento en el domicilio del acusado -ubicado a escasos metros del lugar del accidente- la Policía también secuestró las prendas de vestir que habría utilizado el imputado el día del hecho. La detención fue avalada por el Juzgado de Garantías N.º 5 , a cargo del juez Christian Gasquet .

Además, la funcionaria judicial imputó por homicidio culposo agravado al chico de 17 años que manejaba la moto en la viajaba Kevin y a los policías que estaban en el lugar del accidente. Los acusó de incumplimiento de deberes de funcionario público.

El episodio ocurrió el martes 12 de mayo en la zona de Jacarandá y Julián Quintana , en esa localidad bonaerense. Allí, una Honda XR 150 en la que circulaban Kevin (como acompañante) y el adolescente de 17 años chocó contra un Ford Ka conducido por una joven de 25 años. El impacto dejó a los dos menores heridos, quienes viajaban sin casco.

Tras agonizar por más de 24 horas, Kevin murió en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires, a donde lo habían trasladado debido a la gravedad de sus heridas. La moto en la que circulaban los menores, de acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, tenía un pedido de secuestro activo por robo desde el 9 de mayo.

Este medio pudo saber que el menor de 17 cuenta con un historial delictivo por robos de motos y hurtos, aunque fue sobreseído en varias causas por ser menor de edad . En cuanto a Kevin, las fuentes señalaron que tenía una denuncia previa por amenazas con un elemento punzante.

El caso tomó un giro inesperado después de que Marzzellino apareció en escena. De acuerdo con un video aportado por la familia de Kevin, en el que se registraron los momentos posteriores al accidente, se observa cómo el hombre de 50 años se acercó a asistir al chico herido e inexplicablemente comenzó a golpearlo en la cabeza delante de los médicos, la Policía y varios testigos.

Son justamente esos efectivos, dos hombres y una mujer, que según la acusación no hicieron nada para evitar la agresión, quienes fueron imputados en el expediente. Para la Justicia, los efectivos no solo debieron intervenir para frenar la agresión. También habrían omitido detener al agresor apenas golpeó al menor y “promover las acciones necesarias para la persecución penal del hecho”. Las pericias también establecieron que Martínez se encontraba esposado al momento de la golpiza .

Las fuentes consultadas por este medio señalaron que los policías imputados fueron identificados como María Eugenia Ricao , Lucas Bravo , Agustina López y Luis Bell, quienes deberán presentarse a prestar declaración entre el 26 y el 29 de mayo. La situación de una sargento Vial Chascomús quedó, por ahora, bajo análisis.

Las imágenes son impactantes y dan cuenta de la violencia que ejerció Marzzellino contra Kevin, quien yacía indefenso en el piso luego del accidente vial.

No es la primera vez que Marzzellino está en la mira de la Justicia. El hombre, dedicado según registros oficiales a la venta en minimercados, tiene un frondoso historial de antecedentes penales . Como contó este medio, aparece vinculado a un expediente por abuso sexual con acceso carnal iniciado en 2023; a una causa por daño y lesiones leves de abril de 2024; a un episodio de violencia familiar registrado el 6 de abril de 2009; y a otros dos procesos por daño y lesiones leves , uno abierto el 27 de marzo de 2009 y otro de junio de 2010.

Ahora deberá responder por la salvaje golpiza que le propinó a Kevin.

De acuerdo con la autopsia al cuerpo de Kevin, la lesión más grave fue una “ fractura múltiple de cráneo ” compatible con un impacto de alta intensidad.

El informe médico-legal describió que el joven presentaba “politraumatismos de importancia”, principalmente en el tórax, con un sangrado relevante en esa zona. Sin embargo, los forenses ubicaron como lesión determinante la fractura de cráneo, a la que consideraron “idónea para producir la muerte”. Sobre el mecanismo, la autopsia indicó que era compatible con “el choque con o contra una superficie animada de velocidad y masa”, una formulación que, en el contexto del caso, apunta al impacto del siniestro vial.

El resultado del examen forense toma particular relevancia porque según se pudo establecer, la víctima no llevaba casco. Para los investigadores, la causa de muerte está vinculada al accidente y no a la agresión posterior de Marzzellino. Pese a eso, la imputación que pesa ahora en su contra es grave y podrá responder la duda que aún circula por toda la localidad de Chascomús: por qué le pegó a Kevin .

Fuente: Infobae